Rally dos Sertões: FOZ DO IGUAÇU CONTARÁ COM ATRAÇÕES PARA A POPULAÇÃO DURANTE A SEMANA DE LARGADA DO EVENTO

As emoções do Rally dos Sertões em Foz do Iguaçu irão muito além da largada da competição, marcada para o dia 27 de agosto. A cidade irá ganhar a Vila Sertões, que será montada no Parque de Exposições Charrua. De 24 a 26 de agosto, a população poderá aproveitar atrações gastronômicas, culturais, realizar atendimentos de saúde e outras diversas atividades.

Durante os três dias, a feira ficará aberta das 10h às 22h. A entrada será gratuita para todos os cidadãos. A montagem da estrutura, que vai ocupar mais de 45 mil m², deve começar ainda nesta semana.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Foz, por meio de diversas secretarias, que levará para o espaço uma sede provisória do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) para dar suporte às mais de 60 equipes de competidores envolvendo, aproximadamente, 2 mil pessoas, entre pilotos, equipes de apoio e voluntários.

Conforme explica o secretário municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli, o rally terá um impacto muito positivo para a cidade por conta da proximidade com os iguaçuenses. “Será um evento que vai divulgar toda a nossa tríplice fronteira, pois estamos falando do maior rally do mundo e é muito necessário que os moradores sintam-se prestigiados e confiram todas as atrações que serão oferecidas. Temos certeza que entrará para a nossa história”, afirmou Angeli.

“Além disso, é um evento que dará visibilidade nacional e até internacional para o Destino Iguaçu”, complementou o secretário.

Atrações

Entre as atrações em destaque está a Expedição Sertões, que terá a parceria da SAS Brasil com a Secretaria Municipal de Saúde, ofertando atendimentos médicos e exames gratuitos para a população.

As tendas de turismo e cultura irão reunir o melhor do artesanato da região, ao lado da Praça de Alimentação, com serviços de gastronomia.

Rally dos Sertões

A largada dos pilotos está marcada para o dia 27 de agosto, com saída do Parque Nacional do Iguaçu. Em 2022, a 30ª edição do Rally dos Sertões vai homenagear e o bicentenário da independência do Brasil e as regiões de cenários importantes do Brasil, como Foz com as Cataratas do Iguaçu.

A prova terá a duração de 14 dias e passa por 14 cidades em oito estados. A chegada será em Salinópolis (PA).