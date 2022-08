Conflicto: UNA NUEVA INTERRUPCIÓN EN UNA IMPORTANTE TERMOELÉCTRICA DE CUBA AGRAVÓ LA CRISIS EN LA ISLA

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las mayores de Cuba, salió nuevamente del sistema eléctrico de la isla en menos de 24 horas por falta de agua para refrigerar. La compañía estatal Unión Eléctrica indicó en un comunicado que “apenas se planifique alguna afectación se comunicará oportunamente”.

La salida de funcionamiento de la Guiteras el pasado lunes se debió, según las autoridades, a la contaminación del agua mineralizada que utiliza la planta. Un reporte del diario oficial Granma señaló que la termoeléctrica “registra un elevado consumo de agua, señal de alguna eventualidad”, sin referir que ello podría suponer la parada de una de las plantas que más cantidad de electricidad produce en Cuba..

Esta nueva afectación de la Guiteras constituye otro golpe para el sistema eléctrico cubano. Este miércoles la Unión Eléctrica estimó una afectación máxima de 750MW en el horario diurno, superior durante el pico de la noche. Pero ese déficit ahora se disparará.

No es la primera vez que esta central termoeléctrica sufre fallas, entre otras cosas, por la falta de mantenimiento que demoraron su puesta en marcha. Entre mayo y junio de este año una descarga eléctrica la sacó del sistema durante varias horas, sometiendo a los cubanos a apagones de 12 y 18 horas en todo el país.

Más temprano, el Cuerpo de Bomberos de Matanzas informó en su cuenta en Twitter que el incendio en el puerto de superpetroleros de la ciudad fue controlado y que no existe peligro de que el fuego se extienda a otros tanques de combustible.

“El incendio está controlado, ya la llama no tiene más de un metro, no hay peligro de propagación, tenemos tres frentes de enfrentamiento y los mantendremos”, informó el cuerpo de bomberos. Las autoridades de Matanzas están en constante monitoreo de la calidad del aire en el oeste de la isla y ya descartan que se haya contaminado el agua en los alrededores del puerto.

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel, alertó hora antes que el incendio provocado por la caída de un rayo sobre depósitos de combustible sigue siendo “peligroso” e instó a la población a “no confiarse”.

“Mi abrazo y profundo respeto para los que están allí en la pelea”, expresó Díaz-Canel en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter.

Las autoridades indicaron, además, que el suministro de agua y los diques de contención impidieron la propagación de las llamas hacia una segunda batería de tanques.

El Gobierno sigue manteniendo en uno el balance provisional de fallecidos, mientras que otras 14 personas permanecen desaparecidas.

(Da Redação com InfoBae – Con información de EFE)