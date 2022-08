Conflito: DONO DO TELEGRAM FAZ ACUSAÇÕES CONTRA APPLE E GOOGLE

Em uma publicação em seu canal no Telegram, Durov disse que uma das atualizações de sua rede, “que está prestes a revolucionar a forma como as pessoas se expressam nas mensagens “, ficou presa na “revisão” da Apple por duas semanas, “ sem qualquer explicação “.

“A única coisa que achamos desanimadora é que muitas vezes não conseguimos distribuir as novas versões do Telegram devido ao obscuro processo de revisão imposto a todos os aplicativos móveis pelos monopólios da tecnologia”, escreveu.