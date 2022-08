Fronteira: PRESIDENTE FRANCO E FOZ DO IGUAÇU SE REÚNEM PARA TROCA DE EXPERIÊNCIAS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA

Representantes dos setores de obras e trânsito dos municípios de Presidente Franco e Foz do Iguaçu se reuniram na última terça-feira (09) para debater a criação de projetos e trocar experiências sobre pavimentação das vias públicas.

Entre os assuntos tratados, esteve a padronização das calçadas de Foz do Iguaçu. O diretor de obras de Presidente Franco, Christian Ortiz, demonstrou interesse em conhecer o planejamento das políticas públicas urbanas que o município implementou nos últimos anos.

O interesse se deu por conta da construção da Ponte da Integração, que irá ligar ambas as cidades. Além da ponte, o objetivo também é padronizar projetos de infraestrutura.

“A nova ponte já proporcionou muitas experiências novas para nós. Com essa proximidade que iremos ter, é necessário conhecer outras práticas de planejamento urbano”, disse Ortiz.

A iniciativa leva em consideração as novas amplitudes que se estabelecem na região trinacional, como destacou o diretor superintendente do Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans, Licério Santos. “Com o estabelecimento da Ponte, poderíamos estabelecer uma rota turística que aumentaria o fluxo de pessoas no município vizinho”.

A chefe de Divisão de Trânsito, Priscila Mantovani, apresentou a Lei nº 3144/05 que padroniza as calçadas de Foz do Iguaçu e ressaltou: “o padrão de pavimentação adotado em Foz considera os aspectos característicos de cada região, de acessibilidade e máximo aproveitamento das vias públicas”.

O diretor de Assuntos Internacionais do Município de Foz do Iguaçu, Jihad Abu Ali, também apresentou o Acordo sobre Localidades Fronteiriças do Mercosul, que autoriza os municípios fronteiriços a desenvolverem, por exemplo, projetos nas áreas de saúde, educação, urbanização e ordenamento territorial.

A adoção de um padrão comum entre os municípios pode permitir um compartilhamento de experiências entre as cidades, aumentando a troca de informações e possibilitando uma convergência maior dos projetos a serem desenvolvidos no território trinacional.

Presenças

Esteve na reunião o diretor de Obras do Município de Presidente Franco, Christian Ortiz, além da assessora de Planejamento Urbano, Magdalena Montiel e a Equipe de Planejamento composta por Noelia Monzón, Rocio Bernal e Matías Ortiz.

Por Foz do Iguaçu, marcaram presença o diretor superintendente do Foztrans, Licério Santos; o secretário de Obras, Cezar Furlan; a chefe de Divisão de Trânsito, Priscila Mantovani; e o diretor de Assuntos Internacionais, Jihad Abu Ali.