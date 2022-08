Reformas: SECRETARIA DE OBRAS FINALIZA MAIS UMA ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO NA REGIÃO CENTRAL

As equipes da Secretaria Municipal de Obras encerraram, nesta quarta-feira (10), mais uma fase de asfaltamento das vias da região central de Foz do Iguaçu.

Desta vez, foram recapeadas as ruas Quatorze de Março, Tiradentes e João Rouver. A ação integra o maior programa de pavimentação asfáltica da história da cidade, que, além de recuperar vias de maior tráfego de veículos, também está asfaltando bairros de todas as regiões de Foz, incluindo a área rural. Os recursos das ações que estão em andamento são 100% da Prefeitura Municipal.

Reinaldo Farias é morador da Rua Quatorze de Março. Ele elogiou as melhorias que estão sendo feitas na via em frente à sua casa. “Era uma rua cheia de buracos. À noite ficava bem difícil ver os problemas nela. Com isso, já vi carro estragando, motociclista sofrendo acidente. Agora, as coisas vão melhorar. Em nome de toda a vizinhança, agradeço o prefeito pelo serviço”.

“São inúmeras as demandas de pavimentação, uma vez que moradores de todas as regiões esperam há anos, muitas vezes décadas, por essas melhorias. A determinação do prefeito Chico Brasileiro é para que sigamos trabalhando intensamente para atendê-las, uma vez que essas obras significam mais segurança e também valorização dos bairros”, ressaltou o secretário municipal de Obras, Cezar Furlan.

Nesta etapa na região central, também foi feito o recape das seguintes vias: Rua das Missões, Travessa Kayaby, Travessa Miguel Smack, Rua Jorge Sanwais e Rua Adelaide Valle Budel.