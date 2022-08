Abuso de Autoridade: IMAGENS MOSTRAM GUARDAS DANDO SOCOS E CHUTES EM SUSPEITOS DURANTE ABORDAGEM

Câmeras de segurança registraram uma abordagem de três guardas da Rondas Municipais (ROMU), de São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba (RMC), a dois suspeitos dentro de uma residência.

As imagens mostram que os agentes agridem com socos e chutes os indivíduos, sendo um deles um adolescente. O caso aconteceu na noite de 1° de agosto.

Além da dupla, outros dois suspeitos estariam envolvidos na situação de abordagem.

As imagens foram registradas no dia 1º de agosto de 2022.

O advogado Diego Sakakibara, que defende um dos indivíduos envolvidos na abordagem, mas que não aparece nas imagens, disse em entrevista à Banda B que seu cliente tinha a posse ilegal de uma arma de fogo, mas que não é traficante de drogas como teria sido registrado no boletim de ocorrência do caso.

“O meu cliente diz que estava saindo de casa para buscar a namorada na academia e uma viatura da ROMU se aproximou dando sinal de abordagem. Ele se rendeu, saiu para fora do carro e dentro do veículo havia uma arma. Na sequência, os GMs foram entrando na residência e encontraram outros dois usando drogas”, relata o advogado.

Ainda de acordo com Sakakibara, os dois indivíduos que aparecem nas imagens não reagiram à abordagem, não tinham armas e estavam apenas usando drogas. Ele classificou as agressões dos agentes da ROMU como “excessos”.

“Segundo uma testemunha, eles juntaram toda a droga em uma apreensão e jogaram todo mundo no porte ilegal de arma, tráfico de drogas, sendo que eles estavam apenas usando. Meu cliente quer responder apenas pelo crime que cometeu, do porte ilegal, mas nega que seja traficante, que estava com dois mil reais no carro ou com drogas, que é o que consta no boletim de ocorrência”, continuou o advogado.