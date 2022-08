Desenvolvimento: COMITÊ GESTOR APRESENTA O FOZ DESENVOLVE PARA CIDADES DE MINAS GERAIS

O Comitê Gestor de Desenvolvimento Municipal (CGDM) de Foz do Iguaçu está recebendo a visita técnica de representantes das cidades mineiras de Governador Valadares e Cataguases e dos técnicos da Junta Comercial do Estado. Nesta quarta (10) e quinta-feira (11), os técnicos das prefeituras de Minas Gerais conheceram o projeto Destrava Foz e demais iniciativas elencadas no rol de ações do programa Foz Desenvolve.

O Destrava Foz é uma das ações do programa Foz Desenvolve, programa consagrado da atual gestão municipal, que mais desenvolveu projetos de apoio empresarial na história da administração Foz do Iguaçu. Essa é a segunda equipe de representantes de outros Estados, em menos de dez dias, que vem até Foz para conhecer ou saber mais sobre as ações do programa. Essas visitas técnicas têm um grande significado, mostra que estamos no caminho certo”, disse Salete Horst, secretária municipal da Fazenda.

A Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e o Sebrae apresentaram o projeto DestravaFoz. A implementação da ação, em 2018, que simplificou os procedimentos para abertura e regularização de empresas está caminhando para uma segunda fase. A próxima etapa trará mais agilidade nas licenças empresariais.

“Foz é um grande referência e polo de iniciativas empreendedoras que visam melhorar o ambiente de negócios. Os gestores buscam por inovação, celeridade e transparência e isso tudo encontramos aqui, nas ações desenvolvidas por Foz do Iguaçu”, afirma Leandra Delgado, coordenadora da Sala do Empreendedor e servidora pública no município de Cataguases.

Por meio do programa, Foz do Iguaçu trocou experiências e expertises com outros municípios do Paraná e de outros Estados. O prefeito Chico Brasileiro lembra que uma das metas iniciais de sua gestão foi de integrar os projetos de outras cidades às propostas desenvolvidas em Foz. “Tenho a convicção de que sozinhos não vamos muito longe. Promover um ambiente de trocas de experiência contribui para a implantação de projetos com verdadeira relevância para a população”, ressaltou.

“É uma excelente oportunidade poder fazer esse intercâmbio com Foz do Iguaçu. Em Minas Gerais, zelamos por uma ação eficaz de simplificação, agilidade, busca constante pela melhoria na oferta dos serviços e identificamos em Foz a possibilidade de fazer um trabalho conjunto, aprender mais sobre as boas práticas e lavá-las para o nosso Estado”, destaca Gabriel Tavares, gerente de Integração da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

A visita técnica contou com a presença de servidores públicos, representantes do Sebrae e JUCEMG (Junta Comercial do Estado de Minas Gerais).

Destrava Foz

O consultor do Sebrae, Luiz Marcelo Padilha, destaca que o “Destrava Foz é o projeto que simplificou os procedimentos para abertura, alteração de licenças e baixas de empresas”. A ação elevou o reconhecimento nacional de Foz como a quarta cidade mais rápida do país na abertura de novas empresas, segundo levantamento do Ministério da Economia.

Foz Desenvolve

Em quase quatro anos, o Foz Desenvolve melhorou o ambiente de negócios e resgatou a confiança dos empreendedores com alternativas de acesso seguro ao mercado. Entre os eixos se destacam vários projetos que garantiram renda e oportunidades para segmentos importantes da cidade, como exemplo o Repara Foz, Compra Mais Local, Auxílio Material Escolar, Foz conhecendo Foz, Juro Zero, Juro Zero e o Destrava Foz.

O Foz Desenvolve tem suas ações reconhecidas nos planos estadual e nacional. Em junho deste ano Foz recebeu o Prêmio Estadual Sebrae Prefeito Empreendedor, na categoria “Cidade Empreendedora”. O programa também foi um dos finalistas do Prêmio Nacional Sebrae.