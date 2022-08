Milícia: SECRETÁRIO DE TRANSPORTE É PRESO POR SUSPEITA DE MANDAR MATAR ENTREGADOR

O secretário municipal de Transporte da cidade de Queimados, localizada na Baixada Fluminense, Maurício Baptista Ferreira, conhecido como Maurício da Vila, foi preso nesta quinta-feira, 11, acusado de ser miliciano e encomendar a morte de um entregador de comida. A vítima morreu no dia 20 de maio e foi identificada como João Marcos Coutinho Medeiros.

Ele teria se recusado a atender ordens e determinações de uma milícia de um bairro da cidade. Segundo as investigações da Polícia Civil, Maurício seria o chefe da milícia do bairro Vila Americana.

A denúncia aponta que João Marcos andava com sua moto fazendo barulho com o escapamento aberto e essa perturbação era proibida pela milícia da região, que teria determinado o assassinato do entregador. Quatro homens fortemente armados chegaram de carro na lanchonete na qual João Marcos trabalhava e começaram a atirar.

A vítima tentou fugir, mas morreu logo em seguida por estar gravemente ferido. O mandado de prisão por homicídio qualificado e constituição de milícia privada foi expedido nesta semana pela Justiça do Rio de Janeiro. O secretário de Queimados nega envolvimento no crime e com a milícia.