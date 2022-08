Cultura: PREFEITURA ABRE LICITAÇÃO PARA COMPRA DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTO-JUVENIL

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Municipal da Educação, abriu o pregão eletrônico nº 127/2022 para a aquisição de livros de literatura infantil e infanto-juvenil que serão entregues aos alunos da rede municipal de ensino durante a 17ª Feira Internacional do Livro, que acontecerá de 17 a 24 de setembro.

A previsão de investimento do município é de R$ 393 mil para compra de 12.630 livros. A abertura e avaliação das propostas acontecerá no dia 24 de agosto, às 9h, e o edital pode ser retirado no site: www.licitacoes-e.com.br. Editoras e livrarias interessadas também podem solicitar informações pelo e-mail: dirlei.dcs@pmfi.pr.gov.br.

Para garantir que os livros atendam a proposta pedagógica curricular, uma comissão analisou, no mês de maio, cada título enviado pelas editoras e apontou as obras que mais se enquadram no processo educacional.

“A análise é complexa, e passa pela observação do material, das ilustrações e do texto, conforme a faixa etária da criança. A comissão emitiu um parecer e a relação dos títulos selecionados consta no edital”, explica o diretor de assistência ao educando, Arthur Repelevicz.

Além dos livros infantis e infanto-juvenis (destinados a alunos do Infantil 4 e 5 dos Cmeis e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental), foram analisados títulos para estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos) e para os mais de três mil servidores da educação.

Todos os anos, a Secretaria da Educação distribui o vale-livro aos alunos da rede, que podem escolher uma das obras disponíveis no estande dentro da feira. No ano passado, a prefeitura investiu R$ 606 mil na aquisição de 20.720 livros.

(Da Redação com AMN)