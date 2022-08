Oportunidade: AGÊNCIA DO TRABALHADOR PARTICIPA DE FEIRÃO DE EMPREGO DO SINDHOTÉIS

Na próxima sexta-feira, dia 19 de agosto, o SindHotéis, em parceria com a Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu e Secretaria Estadual de Justiça, Família e Trabalho, realiza um feirão de empregos para os setores de hospedagem e gastronomia.

Luciano Castilha, diretor da Agência do Trabalhador, ressalta que o feirão vai dar mais oportunidade aos interessados em atuar no setor. “A parceria com o Sindihotéis vai levar a Agência do Trabalhador até empresas que não utilizavam os nossos serviços. Vai dar mais vantagens e opções para quem está procurando emprego, principalmente nesta área que está crescendo bastante”.

No dia do feirão, integrantes da Ordem dos Advogados (OAB) e do Procon também irão ofertar gratuitamente orientações jurídicas e atendimentos ao consumidor.

Cursos

Neste primeiro semestre, os setores do turismo e do comércio criaram a maioria dos quase 1.400 novos postos de trabalho com carteira assinada em Foz do Iguaçu. Em comparação com o mesmo período de 2021, o aumento foi superior a 11% (1,2 mil novos empregos), segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Previdência.

Com isso, a prefeitura firmou convênio com a Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho e Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) para oferecer cursos de qualificação e capacitação profissional para o setor.

Qualificação

A primeira turma do curso de “Camareira(o) em Meios de Hospedagem”, com 15 vagas e carga horária de 160h, começou nesta semana. A segunda turma está prevista para a segunda quinzena de setembro, quando também inicia a turma de “Recepcionista em Meios de Hospedagem”, com 20 vagas e carga horária de 160h.

O curso de “Auxiliar de Cozinha” terá 20 vagas e carga horária de 240h, com início previsto para 7 de novembro. Além destas quatro turmas que serão realizadas no Sindhotéis, Foz do Iguaçu também receberá o curso de “Cabeleireiro Assistente”, com carga horária de 230h e 15 vagas, totalizando 85 vagas para a cidade.