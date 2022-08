Paraná: POLÍCIA INVESTIGA DIPLOMAS FALSOS ENTREGUES EM CONCURSO DA GUARDA MUNICIPAL

O concurso público para Guarda Municipal de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, virou alvo de investigação após a suspeita de que agentes foram admitidos na corporação com diplomas falsos. De acordo com as denúncias recebidas pela Banda B, pelo menos dez pessoas teriam fraudado o documento escolar, incluindo profissionais com cargo de chefia.

“Há um ex-subcomandante, um subcomandante, um chefe de equipe, de monitoramento, fora uns sete agentes”, afirmou um guarda que terá a identidade preservada pela Banda B.

As provas foram realizadas em 2014, mas o caso só veio à tona agora. O fato causou revolta entre agentes da Guarda Municipal, que estão com a situação regular e diploma em dia.

“Que não passem a mão na cabeça, pois os outros agentes que entraram cumpriram todos os requisitos. Não é justo que os agentes, que estão com documentos certos, sejam subordinados por esses que não possuem qualificação adequada”, protestou uma testemunha.

A Polícia Civil do Paraná informou à Banda B que abriu um inquérito para investigar o caso dos diplomas falsos e realiza diligências a fim de esclarecer os fatos. Além disso, oitivas estão sendo realizadas.

Por meio de nota, a prefeitura de Quatro Barras disse que tem ciência de um processo que tramita no Ministério Público do Paraná (MP-PR), averiguando eventuais irregularidades na apresentação de documentos de servidores que ingressaram no município via concurso público.

A prefeitura pontuou que, “neste caso, é apenas informante no processo, não constando nos autos, e destaca que todas as informações solicitadas pelos órgãos de controle foram prontamente encaminhadas”.

Por fim, a prefeitura ressaltou que atualmente “aguarda finalização do inquérito e, se apurada qualquer irregularidade, irá adotar todas as medidas necessárias, conforme decisão da Justiça”.

A Banda B também procurou o MP-PR e aguarda retorno.