Retomada: INDICADORES MOSTRAM VOLTA DO TURISTA ESTRANGEIRO EM FOZ DO IGUAÇU

Em menos de um mês, dois indicadores internacionais mostram o potencial das visitas de turistas estrangeiros já neste segundo semestre em Foz do Iguaçu e na tríplice fronteira. A Booking.com, uma plataforma de reservas de viagens e hospedagem, mostra o destino iguaçuense como o preferido do país, além das capitais do Rio de Janeiro e São Paulo.

Já o TripAdvisor, portal que reúne informações e avaliações de locais turísticos em todo o mundo, elegeu as Cataratas do Iguaçu como o melhor destino da América Latina e o sétimo no mundo conforme o prêmio “Travelers’ Choice 2022 – Best of the Best”. As atrações de Foz também são destaques positivos na imprensa nacional.

A volta do turista estrangeiro acelera os planos da prefeitura e do setor em ampliar a malha aérea com as conexões entre os principais aeroportos do país e da América Latina. A JetSmart já anunciou voos diretos semanais com a cidade de Santiago (Chile). Há ainda a proposta de novas conexões para outros países do continente até ao México, de olho no mercado norte-americano.

“Temos um aeroporto internacional, um dos melhores do país, com condições de receber aeronaves de grande porte de voos internacionais. Temos ainda condições de fazer as conexões com outros destinos do país, principalmente o nordeste, para facilitar o deslocamento do turista estrangeiro para Foz do Iguaçu”, disse o prefeito Chico Brasileiro.

Metas

A prefeitura e a Gestão Integrada do Turismo e operadoras aéreas estudam um programa de incentivos para tarifas e diárias, incrementando mais ainda o movimento entre agosto e dezembro, período até agora considerado de baixa temporada. “A nossa proposta é que os próximos meses e ano de 2023 sejam de alta temporada com eventos e turistas nacionais e estrangeiros. Estamos de volta como um dos principais players do turismo brasileiro e internacional”, disse Brasileiro.

“Estamos iniciando um trabalho conjunto para intensificar a divulgação do Destino Iguaçu, com a expectativa de aumentar a quantidade de voos e incentivar a vinda de mais visitantes com promoções”, destacou o secretário municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli.

O prefeito ainda destacou a participação dos governos estadual e federal, da Itaipu Binacional, Embratur e das empresas do setor na promoção e divulgação do turismo de Foz do Iguaçu. “Com esse trabalho conjunto, saltamos de um milhão para dois milhões de visitantes em 10 anos”, disse Chico Brasileiro.

Além da volta do visitante estranheiro, o setor tem três metas: esticar a permanência do turista de 3,5 dias para 4,5/5 dias, retornar aos números de 2019 (dois milhões de visitantes) e no médio prazo (em cinco anos) chegar a dois milhões de visitantes. “As Cataratas do Iguaçu fazem parte das campanhas internacionais da Embratur nos EUA, Canadá, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. Junto com os visitantes regionais e nacionais, acredito que bateremos essas metas”, diz o prefeito.

(Da Redação com AMN – Foto: Nilton Rolin/Cataratas SA)