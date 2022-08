Automatização: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DA FAZENDA PODE SER AGENDADO NO APLICATIVO 156 FOZ

A Secretaria da Fazenda de Foz do Iguaçu disponibilizou nesta segunda-feira, 15, o serviço de agendamento no aplicativo 156 Foz. Inicialmente, poderão ser agendados os serviços de parcelamento de tributos e alteração cadastral – proprietário/responsável.

“O uso do 156 é uma forma simples e rápida de agendar o atendimento. No aplicativo, o contribuinte poderá optar pela data e horário disponíveis. Essa ferramenta diminui a necessidade de deslocamento ou o tempo de espera das pessoas para obter um serviço. O digital torna o dia a dia de trabalho mais organizado e prático”, destacou Salete Horst, secretária da Fazenda.

Além da solicitação de atendimento via aplicativo, a secretaria disponibiliza o agendamento presencial, por meio eletrônico, no site da prefeitura (http://www.pmfi.pr.gov.br/), ou pelos WhatsApps (45) 984-023239, 99997-4321 e 99997-4847. “A Secretaria da Fazenda faz o uso de diversos meios eletrônicos para agilizar o atendimento, o agendamento pelo aplicativo é uma alternativa a mais para os contribuintes”, conclui Salete.

App 156

O acesso à ferramenta é gratuito e as solicitações podem ser feitas por meio do aplicativo 156 Foz – disponível em IOS e Android, basta fazer o download e um rápido cadastro. As solicitações também podem ser feitas pelo telefone, pelo número 156. Todas as demandas são recebidas pela Central 156 que, em até 24h, direciona o pedido para a secretaria responsável seguir com as providências necessárias. No app, o solicitante pode acompanhar em tempo real o andamento do processo. Até o momento, já são mais de 22.690 usuários cadastrados na plataforma.

O sistema foi criado em 2019 pela Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação. Desde então, já atendeu mais de 23.741 solicitações.