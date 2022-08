Narcotráfico: PRF APREENDE MAIS DE 6 TONELADAS DE MACONHA

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu mais de 6 toneladas de maconha na região dos Campos Gerais, no Paraná.

Na segunda (15), por volta das 23h, policiais receberam denúncia sobre um caminhoneiro que estava trafegando pela contramão, na BR 376, em Tibagi.

Com as informações, foram ao encontro do motorista, que foi localizado em um posto de combustíveis às margens da rodovia. O homem, de 45 anos apresentou nervosismo, o que elevou o nível de suspeita dos policiais e, então resolveram fiscalizar o caminhão.

No compartimento de carga da carreta, os policiais encontraram 6.140 quilos de maconha sob os sacos de silagem. O motorista disse que já pegou o caminhão carregado em Umuarama e o entregaria em Curitiba.

Em pesquisas, foi verificado que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) dele estava suspensa. Em razão dos fatos, ele foi preso e encaminhado, junto com a droga e o caminhão, à Polícia Federal em Ponta Grossa.

PRF