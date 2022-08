Precaução: CONFIRA OITO SINAIS PRECOCES DA DEMÊNCIA E APRENDA A EVITAR A DOENÇA

Com o envelhecimento da população, é cada vez mais comum o diagnóstico de demências. Segundo um estudo publicado no jornal do hospital Albert Einstein, depois dos 85 anos, 25% dos brasileiros terão alguma das condições que fazem parte da classe de doenças.

Pesquisas recentes mostram que manter o cérebro estimulado durante a vida pode ajudar a diminuir ou até evitar o impacto da doença — ler, tocar instrumentos e fazer exercícios, por exemplo, são algumas das atividades ligadas à diminuição do risco de demência.

Visitar os amigos e familiares, conversar e apostar em alimentos coloridos, como morangos, laranja, banana, maçãs e até beber vinho também já foram associados cientificamente à diminuição das chances de desenvolver a degeneração cognitiva.

Uma das maneiras mais importantes de diminuir a velocidade de desenvolvimento da doença é diagnosticá-la o quanto antes. As demências não têm cura, mas o tratamento pode controlar a evolução da degeneração.

O atendimento é multidisciplinar, e envolve psicoterapia, terapia ocupacional, atividades físicas, adaptação da dieta e diminuição do estresse. O tratamento pode utilizar medicamentos para lidar com o comportamento violento, agitação ou depressão em alguns pacientes.

Em entrevista ao jornal The Sun, o especialista Luca Rado, fundador de uma empresa de home care, lista sinais comuns que podem indicar o início de uma degeneração cognitiva. Confira:

Veja oito sinais iniciais da demência

1 – Perda de memória recente

Um dos sintomas mais comuns da demência é que o paciente tenha dificuldade para se lembrar de fatos que aconteceram há pouco tempo, como onde colocou suas chaves, ou o que comeu no café da manhã.