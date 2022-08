U4E: CONHEÇA A UNIÃO PELA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LIDERADA PELO PNUMA

Com os combustíveis fósseis alcançando níveis recordes de preços, empresas ao redor do mundo estão se voltando para a eficiência energética a fim de economizar dinheiro e reduzir as emissões que impulsionam a crise climática.

Pesquisas mostram que para um futuro seguro com um aumento de temperatura abaixo de 1,5°C é necessário que o mundo diminua as suas emissões de gases de efeito estufa (como o CO2) em 30 gigatoneladas anualmente até 2030. As emissões de carbono precisam ser reduzidas através da construção de cidades inteligentes e do gerenciamento mais eficiente do solo e de recursos. Transporte e edifícios estão entre os maiores contribuintes.

“Aumentar a eficiência energética, particularmente a industrial, pode fazer uma grande diferença na redução dessa necessidade de combustíveis fósseis”, afirma o oficial de programas para União pela Eficiência (U4E, na sigla em inglês), Patrick Blake.

A U4E é um esforço global liderado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), que apoia países em desenvolvimento a movimentarem seus mercados em direção a equipamentos e dispositivos eficientes no uso de energia.

“Esta melhoria na eficiência energética também reduzirá as contas de eletricidade para as empresas e apoiará a expansão da energia renovável”, acrescentou Blake.

Eficiência energética

A eficiência energética pode assumir muitas formas, sendo que o U4E se concentra na iluminação, refrigeração, climatização, transformadores de distribuição e motores elétricos. Por exemplo, as lâmpadas LED não são apenas mais eficientes do que as lâmpadas convencionais, mas também duram 20 vezes mais.

Estudos mostram que ao mudar para iluminação LED em 156 países em desenvolvimento, mais de 110 terawatt-hora (TWh) poderiam ser economizados até 2030, aproximadamente o mesmo valor que o consumo atual de eletricidade da Holanda. Do mesmo modo, ao se aumentar a eficiência dos transformadores de distribuição, os quais ajustam a tensão e a corrente elétrica entre a central e o consumidor, poderiam ser economizados 60 TWh até 2040, ou o mesmo que o consumo atual da República Tcheca.

“Metade das reduções de emissões a curto prazo no setor energético podem ser alcançadas através da eficiência energética, por meio do uso de eletrodomésticos e lâmpadas mais eficientes e de motores mais eficientes”, destacou a chefe da unidade de ação climática global, no Departamento de Energia e Clima do Pnuma, Miriam Hinostroza.

Soluções eficazes

As empresas já perceberam que a eficiência energética é uma conquista dupla, boa para seus resultados e boa para o meio ambiente. A Hitachi Energy, líder mundial no desenvolvimento de tecnologias que estão promovendo um futuro energeticamente sustentável para todos, vem trabalhando com o U4E para melhorar ainda mais a eficiência dos transformadores de distribuição em regiões em desenvolvimento, como é o caso da África.

Tais transformadores são um elemento chave na rede elétrica, com a passagem de eletricidade normalmente percorrendo cinco deles entre a central elétrica e o consumidor. Pesquisas do U4E mostram que uma transição em todo o continente africano para transformadores mais eficientes energeticamente poderia economizar 5,7 TWh por ano, um valor de cerca de US$400 milhões até 2040. Esta transição também reduziria as emissões de CO2 em 4,7 milhões de toneladas por ano.

Os transformadores também têm o benefício adicional de serem mais estáveis, reduzindo quedas de energia e aumentando a segurança energética. “Os transformadores são fundamentais para permitir um fluxo eficiente e seguro de eletricidade, operando continuamente 24 horas por dia”, afirma o chefe do departamento de transformadores da Hitachi Energy, Bruno Melles.

A eficiência energética, além de trazer economia de energia e reduzir o impacto ambiental, também significa um uso mais eficiente da infraestrutura existente, destaca Melles, o que está em linha com o plano estratégico de Sustentabilidade 2030 da Hitachi Energy, que inclui a meta de atingir a neutralidade de carbono.

“Nos países em desenvolvimento, a eficiência energética também contribui para aumentar a disponibilidade e o acesso à energia elétrica, contribuindo para os principais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU”, acrescentou Melles.

Turquia

Não é apenas no continente africano que o U4E está contribuindo para promover mudanças. Na Turquia, a iniciativa tem trabalhado no setor industrial para ajudar a melhorar a eficiência dos sistemas de acionamento de motores.

Cerca de 46% do consumo líquido de eletricidade da Turquia vem do setor industrial, e cerca de 70% desse consumo vem dos sistemas de acionamento de motores elétricos, muitos dos quais são ineficientes. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), através do U4E, tem fornecido assistência técnica ao projeto Promoting Energy-Efficient Motors in Small and Medium Sized Enterprises in Turkey (TEVMOT).

“O projeto TEVMOT foi concebido para aproveitar este potencial enorme para economia de energia através da transição para motores de maior eficiência a fim de lidar com os desafios de atingir tal economia em um setor industrial”, explicou o gerente de projetos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PnuD), Özge Renklidağ. “Mais de 90% das empresas são de pequeno e médio porte, as quais tradicionalmente têm tido dificuldades no acesso ao financiamento de produtos energeticamente eficientes.”

O projeto, que começou em 2017 e foi estendido até o final de 2023, contribuirá para o compromisso de Contribuições Nacionalmente Determinadas da Turquia para reduzir suas emissões de gases do efeito estufa em 21% a partir do nível de atividade habitual até 2030. “Através de projetos como estes, a eficiência energética tem demonstrado oferecer contribuições reais na redução das emissões de gases do efeito estufa”, disse Blake, “O U4E está trabalhando em todo o mundo para garantir que sejam oferecidas soluções sustentáveis e econômicas.”

U4E

A União pela Eficiência é um esforço global de apoio aos países em desenvolvimento e economias emergentes para direcionar seus mercados para aparelhos e dispositivos energeticamente eficientes.

Sob a liderança do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), o U4E reúne as principais partes interessadas na área da eficiência de produtos para informar os responsáveis pelas decisões políticas, promovendo melhores práticas globais e fornecendo assistência personalizada aos governos.

O Pnuma está na vanguarda do apoio aos objetivos do Acordo de Paris de manter o aumento da temperatura global abaixo de 2°C, e visando 1,5°C, em comparação com os níveis pré-industriais. Os seis setores identificados são: energia; indústria; agricultura e alimentos; florestas e uso da terra; transporte; edifícios e cidades.