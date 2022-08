Alerta: CRIMINOSOS TENTAM DAR GOLPE DO EMPRÉSTIMO DE R$ 33 MIL EM IDOSO, MAS SE DÃO MAL

Os bandidos tinham tudo armado: ligariam para o idoso, diriam que estavam tentando fazer um empréstimo em nome dele e pediriam os dados “para cancelar”, fazendo o homem cair no golpe do empréstimo. Mas deu tudo errado porque o homem percebeu que algo estava errado e confirmou que era uma ação de criminosos.

O homem, de 64 anos, que quase foi vítima não vai ser identificado, mas contou que recebeu uma ligação na segunda-feira (15) pela manhã e ficou assustado. Fingindo ser funcionário de um banco, o criminoso disse que estavam fazendo um empréstimo em nome do idoso.

“Me passaram um telefone para contato e, quando liguei, disseram que eu tinha que mandar os documentos, pois aí dariam baixa no cancelamento do empréstimo. Pediram até foto minha segurando o documento”.

Desconfiado, o homem foi até uma agência bancária, onde foi informado que era um golpe. O objetivo dos bandidos, segundo a polícia, era justamente o de que o idoso mandasse os documentos.

Este caso relatado tem sido recorrente, principalmente entre os idosos. O delegado Emmanoel David, da Delegacia de Estelionato, alertou que é muito importante que as pessoas se atentem ao fato de que o banco não entra em contato por telefone, isso é raro.

“O banco não entrará em contato com dizendo ser um gerente, ou setor de segurança, por exemplo. O banco faz contato por mensagem, ou os representantes do banco falarão com você pelo aplicativo direto do banco”.

O delegado reforçou que os bancos não têm o costume de avisar que estão fazendo um empréstimo em nome da pessoa. “Se alguém entrar em contato com você falando que é de uma instituição bancária, que estão fazendo empréstimos em seu nome ou que estão fazendo gastos em seu nome, tenha certeza que é um golpe porque o banco não faz esse tipo de procedimento”.

A orientação para quando receber esse tipo de ligação é, antes de mais nada, desligar o telefone.

“Entre em contato com seu gerente ou a pessoa de confiança do banco que você sabe que mexe na sua conta. Se for o caso, vá pessoalmente até uma agência, que aí você consegue confirmar”.

Registre BO

Outra dica é nunca, de forma alguma, passar dados como foto de documento, foto sua segurando documento, pois isso facilita a vida dos criminosos. “Provavelmente esses bandidos buscam conseguir seus dados para outros golpes ou até mesmo para fazer empréstimos”.

No caso de a pessoa cair num golpe do empréstimo, o pedido do delegado é para que junte o máximo de provas – prints de conversas, dados que tiver do golpista – e não deixe de registrar o boletim de ocorrência. É muito importante fazer o BO com as provas, porque aí a autoridade policial consegue investigar o caso.