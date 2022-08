Conhecimento: ALUNOS DE ESCOLAS E CMEIS PARTICIPAM DE AÇÃO EDUCATIVA SOBRE CUIDADOS CONTRA A COVID-19

A Secretaria Municipal da Saúde iniciou uma ação educativa com alunos das escolas e dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) de Foz do Iguaçu sobre os cuidados e prevenção contra o coronavírus, feita de forma lúdica e divertida. As apresentações serão realizadas até a próxima semana.

Por meio do teatro de fantoches “A invasão do seu corona”, os agentes comunitários de saúde explicam como a doença é transmitida e quais os cuidados que os pequenos ainda devem manter, como a higiene das mãos e uso de álcool.

Os alunos participam ainda de atividades de pintura, experiências e contação de histórias. No Cmei, participam estudantes entre 4 e 5 anos, enquanto nas escolas as oficinas são feitas com todas as turmas.

Conforme explica a coordenadora do programa Saúde na Escola, Gabrielle Skrascke, a atividade é preconizada pelo Ministério da Saúde e integra as ações que são feitas nas escolas durante o ano.

Em 2022, o município já realizou a avaliação antropométrica, ação educativa sobre alimentação saudável em parceria com o programa Crescer Saudável. Já estão previstas duas novas oficinas sobre alimentação saudável, atividades físicas e saúde mental.

“O Município trabalha para manter o alerta sobre a importância dos cuidados. Com esse formato, as crianças captam a mensagem de uma forma muito mais ampla, além de incentivar a imaginação e fazer com que elas repliquem esse conhecimento”, ressaltou Gabrielle.

(Da Redação com AMN)