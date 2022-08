Inovação: CIENTISTA CHINÊS ‘DESCOBRE O MELHOR SEMICONDUTOR DO MUNDO’

Segundo o pesquisador chinês e os seus colegas, o arsenieto de boro cúbico conduz o calor dez vezes melhor que o silício , o semicondutor mais utilizado. O artigo com a tese foi publicado na revista Science, no mês passado.

“A extraordinária condutividade térmica do novo material o torna um candidato promissor para a eletrônica de próxima geração”, de acordo com o artigo de Chen e outros pesquisadores do MIT, da Universidade de Houston e de outras instituições dos EUA.

