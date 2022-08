Acompanhe: MATHEUS VERMELHO LANÇARÁ HOJE SUA CANDIDATURA A DEPUTADO ESTADUAL

O candidato a deputado estadual pelo Progressistas (PP) fará o lançamento de sua candidatura nesta sexta-feira (19 de agosto) no Golden Park Internacional, a partir das 19h30.

O evento será realizado na Sala das Nações e a entrada será pela rua Xavier da Silva, região central da cidade. “Convidamos a todos a participarem desse evento político neste momento importante da vida nacional em que vamos escolher nossos governantes”.

Matheus já declarou que apoiará o governador Ratinho Junior e o presidente Bolsonaro. “Ratinho Junior está fazendo um grande governo, colocando o Paraná em destaque no cenário nacional. Bolsonaro dispensa comentários, basta ver as grandes obras que seu governo está realizando em Foz do Iguaçu e no Paraná por meio da Itaipu”.

Amor por Foz

Morador de Foz do Iguaçu há muitos anos, Matheus Vermelho pretende ser uma voz ativa na Assembleia Legislativa: “É uma cidade excepcional no cenário brasileiro, com uma população acolhedora que vive essencialmente do Turismo, setor que está em crescente desenvolvimento há décadas, mas que precisa de mais apoio em nível estadual, e isso nós vamos buscar”, garante Matheus.

“Sinto orgulho em fazer parte desta Terra onde tenho grandes amigos, e que possui um potencial de desenvolvimento ainda maior em termos de obras de infraestrutura. Entretanto, é preciso que tenhamos representantes políticos nas esferas Federal e Estadual, fundamental para as articulações em destinação de recursos junto aos órgãos competentes. Cito como exemplo o trabalho que tem realizado o deputado federal Vermelho, que no exercício de seu mandato viabilizou milhões em investimentos para Foz do Iguaçu e região”, acrescemta.

Matheus Vermelho diz que a participação política “é indispensável para a democracia, e está diretamente ligada ao cotidiano de cada indivíduo em todas as áreas. Com a experiência que adquiri ao longo dos anos, participando ativamente da política local, sinto-me preparado para colocar o meu nome à disposição dos paranaenses, para colaborar de forma direta nas políticas públicas de incentivo e fomento ao turismo, desenvolvimento econômico e de infraestruturas e na democratização de atividades esportivas”.

Matheus Vermelho segue os passos de seu pai, o deputado Vermelho, e vai apoiar o presidente Bolsonaro

Maior participação

do jovem na política

Jovem empresário, Matheus defende a participação do jovem na política: “A juventude sempre foi a vanguarda dos movimentos sociais e políticos na Nação Brasileira. Entendo ser fundamental incentivar o jovem a retomar sua participação na política brasileira, convicto de que o Brasil tem um futuro grandioso pela frente dependendo da participação e das ações de cada um de nós”, diz o jovem candidato.

No Brasil, mais de 6 milhões de eleitores possuem de 16 a 24 anos. Matheus Vermelho entende que o jovem pode mudar o destino de uma eleição: “o jovem de hoje será o adulto de amanhã, será ele que vai conduzir sua cidade, seu estado e seu país. Precisamos semear a esperança entre esses jovens porque eles serão o esteio das mudanças que irão acontecer”.

Com o governador Ratinho Junior, defendendo políticas para o jovem

Quem é Matheus Vermelho

Nasceu em Salto do Lontra onde seu pai, seu tio e seu avô foram prefeitos. Mudou para Foz em 1990 e ajudou administrar as empresas da família.

Casado com Suellen, é pai de Hallana e Paola. Empresário no ramo da construção pesada, mineração e esportes, está cursando o último período de Ciências Políticas.

Ingressou na política inspirado em seu pai, o deputado federal Vermelho, que vem realizando um grande trabalho no Congresso Nacional.

Participa ativamente da vida política, comunitária e esportiva da cidade e da região, sendo defensor da juventude e do pleno emprego. Vai defender ações integradas para melhorar a infraestrutura visando potencializar a economia, gerar mais empregos e melhorar a qualidade de vida de todos.

Vai lutar pelos direitos individuais, pela igualdade de oportunidades, pela meritocracia e pelo direito a uma educação de qualidade, entendendo que a educação é a base de tudo.