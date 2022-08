Automatização: TRANSPORTE COLETIVO DE FOZ DO IGUAÇU TERÁ ASSISTENTE VIRTUAL PARA RECARGA DE CRÉDITOS

Os usuários do transporte coletivo de Foz do Iguaçu poderão, a partir desta sexta-feira (19), adquirir os créditos do Cartão Cidadão – utilizado para pagar a tarifa nos ônibus – pelo próprio celular, por meio do Whatsapp.

Para isso, basta adicionar o número da VISAC (45) 9970-0173, responsável pela operação do transporte coletivo da cidade, no Whatsapp. O chatbot, ou atendimento automático, para os cidadãos foi implantado pela empresa a pedido do Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans.

O cliente será atendido pela “Pietra”. Além de fazer a recarga, de forma rápida e simples, ela também poderá informar o saldo do Cartão Cidadão.

O pagamento deverá ser realizado via PIX, com valor mínimo de R$ 1 e máximo de R$ 700. O QR Code para o pagamento dos valores será disponibilizado durante a conversa. O crédito estará disponível para uso em no máximo 24 horas.

O objetivo da implantação da “Pietra” é facilitar o dia a dia dos passageiros do transporte público, por meio de uma comunicação automatizada e eficiente. Além de poder ir até a Central de Bilhetagem ou em algum dos outros 20 pontos de recarga, o iguaçuense poderá comprar seus créditos de qualquer lugar, de uma forma muito mais rápida, simples e moderna.

“Estamos acompanhando diariamente o transporte e ouvindo os cidadãos para entender as melhorias que anseiam. A implantação do chatbot é um exemplo de demanda que veio para nós através dos usuários e agora estamos tornando realidade”, afirma o diretor superintendente do Foztrans, Licério Santos.

Recarga

Para fazer a compra dos créditos pelo Whatsapp, é preciso já ter o Cartão Cidadão ativo. Logo no início da conversa, a “Pietra” solicitará o número do CPF cadastrado.

Para quem ainda não possui o Cartão Cidadão, basta ir até a Central de Bilhetagem, na Rua Mem de Sá, ao lado do Terminal de Transporte Público de Foz, com RG, CPF e um comprovante de endereço. Estudantes também só podem fazer a recarga na Central.