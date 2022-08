Guerra: ZELENSKY PEDE PARA AMÉRICA LATINA CORTAR COMÉRCIO COM A RÚSSIA

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursou nesta 4ª feira (17.ago.2022) na Universidade Católica do Chile. Esta foi a 1ª vez que o líder ucraniano falou à América Latina desde o início da guerra, em fevereiro. Por vídeo, Zelensky pediu que os líderes da região apoiem as sanções a Moscou e intensifiquem as relações bilaterais com Kiev. “É preciso entender que a Federação Russa trata de impedir nossos contatos com países da América Latina, porque tem sua própria influência [na região]”, afirmou o líder ucraniano.

O presidente também afirmou que a Ucrânia tem “uma sociedade forte que está se defendendo” e pediu que jornalistas da América Latina visitem o país para que “a verdade [sobre a guerra] seja levada a seus países”. Em relação às sanções aplicadas à Rússia por outros países, o presidente ucraniano pediu que os líderes latino-americanos as defendam. “Quero que se unam às sanções, para que a política seja ainda mais eficaz. Não mantenham comércio com a Rússia e impeçam a chegada de turistas russos à região”, disse. O reitor da Universidade Católica do Chile, Ignacio Sánchez, anunciou durante o evento que um grupo de profissionais está desenvolvendo um projeto de reconstrução de Irpin, cidade próxima de Kiev.

Segundo o reitor, o projeto inclui construir um memorial para as vítimas do conflito e reformar a biblioteca pública da cidade. O presidente do Chile, Gabriel Boric, e a ministra das Relações Exteriores, Antonia Urrejola, não compareceram ao encontro on-line. Ambos disseram que tiveram problemas de agendamento. Em conversa entre Boric e Zelensky, em julho, o mandatário chileno disse que “os ucranianos podem contar com o apoio do Chile nas questões humanitárias. A Ucrânia tem um amigo na América do Sul, agora e quando a guerra terminar”.

(Da Redação com Poder360)