Liberação: APÓS ANÚNCIO DA ANVISA AZUL DESOBRIGA USO DE MÁSCARAS A BORDO

Após mais de dois anos da obrigação do uso de máscaras a bordo de voos nacionais e internacionais e em áreas especiais dos aeroportos brasileiros, a Azul anuncia o fim da obrigatoriedade da medida em seus voos.

Com isso, imediatamente após a publicação no Diário Oficial da União, o uso de máscara a bordo passa a ser opcional, ou seja, de acordo com a decisão do Cliente.

“Estamos contentes com esta notícia, pois graças ao avanço da vacinação e à diminuição dos casos de Covid-19 em todo o País, as viagens estão voltando à normalidade.

Agora, os sorrisos de nossos Tripulantes e Clientes, que antes estavam escondidos, voltarão a se encontrar a bordo de nossos voos", destaca Jason Ward, vice-presidente de Pessoas e Clientes da Azul.

A Azul foi, em maio deste ano, a primeira empresa aérea a retomar o serviço de bordo em voos domésticos, além de retornar também com outros serviços oferecidos aos Clientes que voam com a companhia, como as atividades infantis no Espaço Kids e a possibilidade do uso dos chuveiros no Lounge Azul, ambos na área internacional do aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).