Relações Mundiais: CHEFE DA ONU NA UCRÂNIA EM MEIO A ALARME DE USINA NUCLEAR

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que, embora seja possível um confronto com o Ocidente coletivo, um conflito nuclear direto com os EUA e a Otan não seria do interesse da Rússia.

“A Rússia nunca usou armas de sabre, especialmente armas nucleares. Mas os eventos na Ucrânia… mostram claramente que um confronto com o Ocidente coletivo é bastante real”, disse Ivan Nechayev, conforme relatado pela agência de notícias Interfax.

Moscou está “comprometida com o princípio de que não pode haver vencedores em uma guerra nuclear, e ela nunca deve ser desencadeada”, disse ele.

“A Rússia, como potência nuclear, continuará a agir com a maior responsabilidade possível. Um confronto direto com os EUA e a Otan não é do nosso interesse.

“A doutrina militar russa permite uma resposta nuclear apenas em resposta à agressão usando armas de destruição em massa, ou quando a própria existência do Estado está ameaçada.”