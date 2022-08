Sábado (20): EQUIPES DA SAÚDE VÃO VACINAR CRIANÇAS CONTRA A PÓLIO NOS SHOPPINGS JL E CATUAÍ PALLADIUM

As equipes da Secretaria Municipal de Saúde estarão no próximo sábado (20), Dia D da vacinação, nos shoppings JL e Catuaí Palladium, do meio-dia às 17h, para intensificar a campanha de contra a poliomielite e incentivar que pais e responsáveis levem as crianças de 1 a menores de 5 anos para receber a gotinha que protege contra a paralisia infantil.

Em 10 dias de campanha de vacinação contra a poliomielite, apenas 8% dessa faixa etária – um público de 17.917 crianças – receberam a vacina em Foz do Iguaçu. A meta é atingir 95%. Além da ação no shopping, todas as Unidades Básicas de Saúde estarão abertas no sábado.

Mais conhecida como paralisia infantil, a doença ataca o sistema neurológico e foi eliminada no Brasil em 1.994. Recentemente, voltou a ser uma ameaça com a notícia de novos casos recentes em outros países. Foz do Iguaçu aderiu à Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite, que começou dia 8 de agosto e se estende até o dia 9 de setembro.

“A baixa adesão à vacinação tem nos preocupado muito, especialmente a da vacina contra a poliomielite, que é uma doença que há anos não convivíamos. Por isso, esse esforço para facilitar a vida dos pais e responsáveis e motivar que protejam seus pequenos, contra a polio e outras doenças também”, reforçou a secretária municipal de Saúde, Jaqueline Tontini.

No shopping JL, as equipes da Secretaria de Saúde estarão em frente ao Super Muffato. Já no shopping Catuaí Palladium a ação será no espaço L1, próximo à Renner.

Todas as Unidades Básicas de Saúde estarão abertas no sábado das 8h às 17h, com exceção do Parque Presidente, Jardim Jupira, Vila Adriana e Ouro, que ficam abertas das 8h às 12h.

Para a imunização, basta os pais ou responsáveis portarem o documento de identificação da criança e comprovante de residência. É importante também levar a Carteira de Vacinação para conferir se há outras necessidades de imunização.