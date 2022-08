Celebrações: BOLSONARO RECEBE CORAÇÃO DE DOM PEDRO I NO PLANALTO NA PRÓXIMA TERÇA

O coração de dom Pedro I (foto em destaque) chegará ao Brasil na segunda-feira (22/8) para as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil. Segundo a Presidência da República, haverá uma solenidade para receber a relíquia no Palácio do Planalto na próxima terça-feira (23/8), às 17h, com presença do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

Após a cerimônia, está previsto um evento de apresentação da relíquia ao corpo diplomático, no Palácio Itamaraty. O coração ficará 20 dias em território brasileiro e a sua exposição será restrita ao palácio presidencial em Brasília.

Em abril deste ano, conforme antecipou o Blog do Noblat, do Metrópoles, o Ministério das Relações Exteriores iniciou as tratativas com as autoridades portuguesas para envio do órgão para participar das celebrações de 7 de setembro.

O desejo de trazer o coração de Dom Pedro para o Brasil nasceu de uma viagem a Portugal do embaixador brasileiro George Prata, que faz parte da coordenação do evento de comemoração do Bicentenário da Independência brasileira.

A relíquia viaja do Porto para Brasília em avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e será recebida com honras de chefe de Estado na segunda. Isso inclui a recepção com uma salva de canhão e o acolhimento por parte da guarda especial do presidente da República, os Dragões da Independência, uma guarda a cavalo e com trajes a rigor.

“O translado da cidade do Porto até o Brasil será feito por uma aeronave VC-99 do Grupo de Transporte Especial (GTE) e a recepção acontece na Base Aérea de Brasília, com honras de Chefe de Estado, com pouso previsto para 9h30 da manhã”, avisa um comunicado da FAB.

A responsabilidade pelo transporte ficará a cargo do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, onde o coração do imperador (chamado de Pedro IV em Portugal) fica exposto.

Margens do Ipiranga

A ossada de dom Pedro I esteve no Brasil pela última vez em 1972, para comemoração dos 150 anos da Independência. Na época, os ossos do imperador foram levados até o local onde ele teria proclamado liberdade em relação a Portugal nas margens do Rio Ipiranga, em São Paulo.

O coração de Dom Pedro está guardado em um recipiente de vidro na igreja de Nossa Senhora da Lapa, em Porto, desde 1837. A cada 10 anos, é trocado um líquido, com base em formol, que o mantém preservado.

Havia, por parte de autoridades portuguesas, resistências ao envio do coração do primeiro imperador brasileiro. Elas consideravam a operação de transporte arriscada, mesmo que temporário o período de permanência do órgão no Brasil. Esses setores contrários receiam pela delicadeza da execução do translado.

7 de Setembro

Entre os dias 6 e 10 de setembro, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, virá ao Brasil comemorar os 200 anos da Independência, atendendo ao convite do presidente Bolsonaro a líderes de países de língua portuguesa.

Os desfiles militares no dia 7 de Setembro voltarão à Esplanada dos Ministérios após dois anos de hiato por causa do agravamento da pandemia. São esperados pelo menos 4.500 militares, número similar aos anos anteriores.

Bolsonaro tem usado a data para convocar apoiadores a irem às ruas para mandar mensagens aos “poucos surdos de capa preta”, em referência a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A militância já está respondendo e organizando caravanas para Brasília no feriado da Independência.