Foz do Iguaçu: PADRASTO E MÃE DE BEBÊ SÃO PRESOS POR SUSPEITA DE TORTURA E MORTE DA CRIANÇA

O padrasto e a mãe de uma bebê de 11 meses que morreu em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, foram presos nesta quinta-feira (18). Eles são suspeitos de torturar e matar a criança, segundo informações da Polícia Civil.

O caso foi no dia 7 de agosto deste ano. Na ocasião, a mãe da bebê disse para a polícia que foi dar uma volta e deixou os três filhos, de 10 e 5 anos e mais a bebê de 11 meses aos cuidados do padrasto. Ela afirmou que, quando voltou, a caçula estava em parada respiratória e com sinais de violência.

A menina chegou a ser levada pela mãe a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Depois, foi transferida em estado gravíssimo ao Hospital Ministro Costa Cavalcanti, em Foz, mas não resistiu e morreu no dia 8. Ela completaria um ano quatro dias depois.

No dia da morte da bebê, a mãe e o padrasto prestaram depoimento na delegacia e foram liberados.

Prisões temporárias e investigação

O pai tem 24 anos e foi preso em Medianeira, na mesma região. A mãe tem 29 anos e foi localizada na própria cidade de Foz do Iguaçu. As prisões são temporárias, com prazo de 30 dias.

As investigações continuam e a Polícia Civil aguarda o resultado de laudo periciais da Polícia Científica para determinar os próximos passos.

O conselho tutelar foi acionado e uma medida protetiva foi aplicada para que as duas crianças, irmãs da vítima, fiquem sob cuidado de familiares.