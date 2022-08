Foz do Iguaçu: PRIMEIRA ETAPA DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE GUARANI COMEÇA EM BREVE

A Prefeitura de Foz do Iguaçu homologou, nesta semana, o processo licitatório para a primeira etapa das obras de revitalização do Bosque Guarani, no centro da cidade. As melhorias, que incluem a regularização e substituição das calçadas e adequações às normas de acessibilidade, devem começar nos próximos dias, após a assinatura da ordem de serviço.

O projeto de revitalização vai garantir a funcionalidade do espaço e melhores condições de uso pela população. “O Bosque Guarani será o primeiro parque urbano da cidade. Com a retirada dos animais e as melhorias que começam agora, teremos futuramente um local exemplo de preservação do meio ambiente, educação ambiental, lazer e visitação que a cidade merece, de promoção de atividades esportivas e de lazer, para exposições e educação ambiental”, afirma o secretário de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli.

O investimento do Município na obra será de R$ 1,1 milhão, recursos das Secretarias de Meio Ambiente e Turismo com apoio de uma emenda parlamentar de R$ 529.214,00 (repasse + contrapartida). O prazo de execução é de seis meses.

Melhorias

A área de convivência do Bosque receberá uma ampla reforma nas calçadas, com a retirada do piso de concreto para regularização do terreno, além da adequação das rampas e escadas a fim de torná-las acessíveis. A equipe de profissionais foi cuidadosa ao projetar as melhorias nas calçadas de modo a priorizar contornos de pequenos trechos de acessibilidade, evitando assim supressão de árvores.

No trecho interno devem ser executados piso em paver, rampas em concreto para acessibilidade, piso em petit pavê reaproveitados e demarcações. Nos locais onde há desníveis, devem ser executadas escadas para acesso.

As canaletas existentes que estiverem no trecho deverão ser removidas a fim de serem instaladas novas, em concordância com o projeto. No acesso externo, devem ser executados piso em paver e assentamento de guia conforme indicação do projeto.

Criado em 1996, o Bosque possui 4,5 hectares, sendo um remanescente da Mata Atlântica no centro da cidade.