Incendiado: O HOTEL QUE INSPIROU O CLÁSSICO DO CINEMA “DIRTY DANCING” PEGA FOGO

A restos da estrutura de um hotel no norte do estado de Nova York e que inspirou o filme “Dirty Dancing” foram incendiados, de acordo com o corpo de bombeiros local. A propriedade, que se chamava Grossinger’s Catskill Resort Hotel, fechou suas portas em 1986.

Uma notícia de 17 de agosto publicado na página do Facebook do corpo de bombeiros de Liberty, Nova York, diz: “Várias chamadas para Sullivan (County) 911 relataram uma grande estrutura em chamas na antiga propriedade do Grossinger’s Hotel”.

O post continuou afirmando que os bombeiros tiveram problemas para chegar à fonte do incêndio porque a área estava coberta de vegetação e, uma vez que o fogo foi apagado, “uma escavadeira foi levada ao local para derrubar a estrutura”.

A maior parte do resort foi demolida em 2018, embora algumas partes tenham permanecido.

O Grossinger’s, inaugurado em 1919 sob o nome de Grossinger’s Terrace Hill House, era um estabelecimento kosher que atendia a uma clientela majoritariamente judia da área da cidade de Nova York.

Esta região das Catskills ficou conhecida como o Cinturão Borscht. Durante um período em que muitas famílias judias foram barradas de clubes de campo e acampamentos de verão, a série de resorts na área tornou-se um lugar onde a comunidade judaica podia passar férias.

Comediantes como Jackie Mason, Woody Allen, Don Rickles e Milton Berle começaram a se apresentar em locais do cinturão de Borscht.

Jennifer Gray e Patrick Swayze em cena de “Dirty Dancing”/ Divulgação

“Dirty Dancing”, o filme de sucesso lançado um ano após o fechamento de Grossinger, teve Jennifer Gray como Baby Houseman, uma adolescente judia à beira da idade adulta que se apaixona por um instrutor de dança de hotel interpretado por Patrick Swayze.

Embora tenha sido Grossinger que inspirou a história, “Dirty Dancing” foi filmado em outro lugar – no Mountain Lake Lodge em Pembroke, Virgínia.

Tania Grossinger, que cresceu no resort, publicou um livro de memórias, “Growing Up at Grossinger’s”, em 2008.

Ela também escreveu um livro infantil, “Jackie and Me”, sobre sua amizade na vida real com o jogador de beisebol Jackie Robinson, um visitante regular do resort.

O Corpo de Bombeiros de Liberdade ainda está investigando as causas do incêndio.