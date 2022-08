Acompanhamento: VIGILÂNCIA DE PATO BRANCO VEM A FOZ PARA VISITA TÉCNICA AO CIEVS

Uma comitiva da Vigilância em Saúde de Pato Branco esteve em Foz do Iguaçu nesta sexta-feira (20) para conhecer o trabalho desenvolvido pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – CIEVS de Foz do Iguaçu.

O objetivo da visita técnica de Pato Branco foi conhecer o trabalho e as ferramentas de detecção e monitoramento das emergências em saúde pública utilizadas pela equipe do CIEVS de Foz.

Segundo a coordenadora do CIEVS Fronteira de Foz do Iguaçu, Carmensita Gaievski, “ocasiões como esta trazem uma importante oportunidade de apresentarmos nossos processos de trabalho e possibilitam a troca de experiências sobre o monitoramento agravos inusitados e potenciais emergências de saúde pública”.

O CIEVS é um centro estratégico articulado, destinado a monitorar, identificar e alertar sobre riscos e potenciais emergências em saúde pública, fornecendo respostas ágeis e de forma ordenada, para conter riscos à população.

O CIEVS Fronteira – Foz do Iguaçu reúne estratégias e ferramentas exitosas no processo de detecção de eventos de importância para saúde pública, fazendo com que o centro tenha visibilidade nacional no cenário atual. Entre os exemplos de situações monitoradas pelo CIEVS estão a pandemia da covid-19, a epidemia de dengue em Foz do Iguaçu e a Monkeypox, com a criação de boletins e alertas, garantindo a transparência das informações e a orientação necessária à população.

Integraram a comitiva de Pato Branco Tatiany Mackieviz Zierhut, chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica; Rodrigo Bertol, diretor da Divisão de Vigilância em Saúde; Max Dobrowoski, diretor da Divisão de Atenção Primária; e Eduardo Mello Amorim, diretor administrativo.