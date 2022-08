Competição: COMEÇA AMANHÃ A 22ª EDIÇÃO DAS OLIMPÍADAS ESPECIAIS DAS APAES

Tem início nesta terça-feira (23), em Foz do Iguaçu, a 22ª edição das Olimpíadas das Apaes, evento que irá reunir mais de 1.200 participantes de 29 delegações do Estado. A abertura acontecerá às 19h no Ginásio Costa Cavalcante e será aberta ao público.

Até o dia 28, a cidade será sede do evento, com competições em 13 modalidades, entre elas o atletismo, futsal, basquetebol, capoeira, badminton e ginástica. As disputas serão realizadas em diversos locais, como o Ginásio Costa Cavalcante, Clube Gresfi, Ginásio Sebastião Flor, SESC e Colégio Almirante Tamandaré. Por conta da reforma da pista do Ginásio Costa Cavalcante, as provas de atletismo serão realizadas na faculdade Uniguaçu, em São Miguel do Iguaçu.

“Nossos alunos estão ansiosos para o evento. Vamos ter ótimas histórias reunidas e um encontro muito marcante para todos”, disse a diretora da APAE de Foz do Iguaçu, Cláudia Batista.

Foz do Iguaçu foi sorteada para receber a competição ainda em 2018. O evento aconteceria em 2020, mas foi adiado por conta da pandemia da Covid-19. Os melhores de cada categoria garantem uma classificação para a etapa nacional da competição.

As Olimpíadas Especiais das Apaes são promovidas pela Federação Nacional das Apaes (Fenapaes) desde 1973. O objetivo é estimular a ação participativa e integrada de atletas, profissionais, dirigentes e familiares, através do esporte e do lazer em um ambiente competitivo.

A Prefeitura de Foz do Iguaçu é parceira do evento, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

(Da Redação com AMN)