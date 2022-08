Empreendedorismo: FOZ DO IGUAÇU TEM AUMENTO DE 52% NO NÚMERO DE MEIS

Investir no próprio negócio tem se tornado cada vez mais comum para os iguaçuenses. A busca pela formalização de MEIs (Microempreendedores Individuais) aumentou em 52% no último ano, de acordo com a Central do Empreendedor. Foram 1.169 MEIs abertos em 2021 e 1.115 em 2020.

Neste ano, de janeiro a agosto (até 18/08), 792 pessoas buscaram a Central do Empreendedor e formalizaram, gratuitamente, a abertura das empresas. O município tem, hoje, 23.387 MEIs ativos, de acordo com a Receita Federal.

Para a coordenadora da Central do Empreendedor, Joice Lidia da Silva, a existência desse modelo de empreendedorismo permitiu que muitas pessoas que perderam seus empregos na pandemia pudessem atuar fora da informalidade. “Foi uma possibilidade de fugir da crise. Muitas pessoas preferiram deixar seus empregos para abrir o próprio negócio e hoje conseguem ter uma renda muito melhor. O MEI implica em menos burocracia e uma tributação menor, o que leva muitas pessoas a investirem sem tanto medo”, explica.

Com a crescente formalização de microempreendedores, a Prefeitura de Foz do Iguaçu desenvolveu programas de incentivo a contratação destes profissionais, como o MEI na Escola e o Repara Foz.

Programas de Incentivo

Criado em 2018, o MEI na Escola permite que pequenos empreendedores prestem serviços às unidades de ensino da rede municipal (escolas e centros de educação infantil), garantindo agilidade na execução dos serviços e a geração de renda aos microempreendedores. As contratações são feitas diretamente com as APMFs (Associação de Pais, Mestres e Funcionários).

O Repara Foz também contempla o credenciamento de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EEP) para a prestação de serviços em prédios públicos. Os serviços são divididos nas categorias de pintor, encanador, pedreiro, azulejista, carpinteiro, eletricista e jardineiro. Cada prestador pode se inscrever em até duas delas. Para participar do programa, o trabalhador precisa estar devidamente formalizado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou seja, ter um CNPJ. Para isso, basta procurar a Central do Empreendedor e solicitar a inscrição.

A secretária da Fazenda, Salete Horst, lembra que “existe um decreto municipal que garante o pagamento ao prestador de serviço em até vinte dias após a certificação da nota fiscal e que, normalmente, os pagamentos ocorrem em poucos dias”.

Estado

O Paraná é hoje um dos estados com maior número de MEIs, segundo dados do Sebrae/PR. O número de novas empresas aumentou 6,8% em 2021, na comparação com 2020. Foram abertas, no ano passado, 268.437 empresas no estado, sendo que, no ano anterior, foram 232.961. Os registros apontam que, desse total, 74,88% são referentes à Microempreendedores Individuais (MEIs).

Serviço

A Central do Empreendedor, localizada na Rua Padre Montoya, nº 490, faz a formalização gratuita de microempreendedores e oferece orientações contábeis sobre o processo de abertura de empresas, assim como fornece orientações para as empresas participarem do credenciamento. Os atendimentos podem ser agendados pelos telefones 3521-9506 ou Whatsapp (45) 98423-3148.