Surpresa: CRIANÇA DE OITO ANOS VAI PEGAR PIPA E ENCONTRA HOMEM MORTO E AMARRADO

Um jovem de aproximadamente 20 anos foi encontrado morto na tarde deste domingo (21), em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima, com as mãos amarradas, foi localizada por uma criança de oito anos. O menino foi pegar uma pipa em uma região de cavas quando viu a vítima.

Segundo um morador do Jardim Tropical, ouvido pela Banda B, o jovem estava nu.

Tem muita gente lá, eu fui dar uma olhada, é um piazão de aproximadamente, 18 a 20 anos. Ele está com as calças para baixo do joelho, com as mãos amarradas para trás. É um caso triste. Está complicado.