Convocação: PREFEITURA FAZ NOVO CHAMAMENTO DE PROFESSORES, SECRETÁRIOS ESCOLARES E PSICÓLOGO EDUCACIONAL

A Prefeitura de Foz do Iguaçu fez uma nova convocação de profissionais aprovados em concurso público e processo seletivo simplificado (PSS) para áreas da educação. O chamamento visa suprir a demanda de educadores nas escolas e novos centros de educação infantil (Cmeis).

Os candidatos terão entre os dias 24 de agosto a 2 de setembro, das 8h às 13h, para se apresentar junto a Diretoria de Gestão de Pessoas, subordinada à Secretaria Municipal da Administração, localizada na Praça Getúlio Vargas, nº 280 – Centro.

Do PSS 001/01/2021 foram convocados 15 professores de educação infantil e 2 secretários escolares. Do concurso público regido pelo edital 001/01/2019 foram convocados 1 psicólogo educacional junior, 3 professores nível I e 1 contador junior.

Também estão sendo convocados os candidatos aprovados no Concurso Público regido pelo edital no 002/01/2018, para os cargos de Agente Administrativo (21 classificados, sendo 2 PCD), Engenheiro Ambiental Júnior (1), Engenheiro Sanitarista Júnior (1), Farmacêutico Júnior (1), Géologo Júnior (1), Procurador do Município Júnior (1) e Psicólogo Júnior (1).

A relação completa dos documentos para habilitação ao cargo está disponível no Diário Oficial: https://www5.pmfi.pr.gov.br/pdf-5572&diario. A avaliação médica pré-admissional será agendada pela Diretoria de Gestão de Pessoas no ato da entrega de toda documentação.

A Prefeitura já convocou mais de 450 candidatos aprovados em concurso público para o cargo de professor nível I e mais de 420 professores de educação infantil, via PSS. Para secretário escolar, já forma chamados 82 pessoas.