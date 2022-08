Ecologia: GRUPO DE BIÓLOGAS USA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA PROMOVER A CONSERVAÇÃO NO PANTANAL

Em 2020, quando viajou até Porto Jofre, no Mato Grosso, Luciana Leite não imaginava que ia testemunhar aquela que seria a maior tragédia da história recente do Pantanal. Era setembro quando a bióloga saiu de Foz do Iguaçu (PR) com o então marido para observar onças-pintadas na região norte do bioma. Logo na chegada, ela se deparou com os incêndios que atingiam a rodovia Transpantaneira e o Parque Estadual Encontro das Águas, entre Poconé (MT) e Barão de Melgaço (MT). Nesse cenário, ela se juntou às biólogas Daniella França, Cecília Licarião e Lua Benício através das redes sociais para criar a Chalana Esperança.

O projeto arrecadou cerca de R$ 200 mil em doações diretas e indiretas para comunidades locais, ao mesmo tempo em que divulgou o desastre que devastava o bioma naquele ano, quando mais de um quinto de sua área foi consumida pelo fogo. “Éramos apenas quatro mulheres, de estados diferentes, com expertises e histórias de vida completamente distintas, mas um objetivo em comum: ajudar um bioma em crise”, relembra Luciana.

Inicialmente, o grupo focou na compra e entrega de equipamentos para combate a incêndios. As doações incluíram um caminhão com capacidade de carregar 8 mil litros de água e um barco para resgate de fauna vitimada. Apoio a equipes veterinárias na localização de animais feridos, ao resgate, arrecadação e compra de medicamentos para esses animais, montagem de pontos de hidratação e alimentação de animais silvestres, entrega de centenas de milhares de litros de água para socorrer animais de criação e distribuição de cestas básicas para comunidades indígenas e ribeirinhos que viviam às margens do Rio São Lourenço. Essas foram apenas algumas das incontáveis frentes de atuação do grupo em 2020.

Dois anos depois, a iniciativa que surgiu em meio a urgência continua atuando, mas agora com outra ferramenta: a educação ambiental. Isso porque ao final das medidas emergenciais, a Chalana Esperança percebeu que o bioma ainda carecia de outras demandas, sendo a maior parte delas relacionadas à conservação e ao bem-estar da população local.

“Por trás da cortina de fumaça, havia outros problemas ambientais que precisavam de solução. A maioria deles tinha, em sua raiz, a falta de compreensão sobre a importância ecológica do bioma”, disse Luciana a ((o))eco.

Foi então que o projeto passou a utilizar a educação como ferramenta de conscientização para a conservação do Pantanal, através de projetos, sobretudo, na região de Porto Jofre, em Poconé (MT). A partir do envolvimento comunitário e da articulação com entidades locais, regionais e globais, o grupo passou a investir na educação e na reconexão de moradores e visitantes com a natureza e cultura local do bioma.

“Acreditamos na máxima que diz que nós só iremos conservar aquilo que amamos e só iremos amar aquilo que conhecemos. Por isso, a Chalana investe tanto em educação e promoção da biodiversidade pantaneira”, disse a bióloga. De lá pra cá, atuando na nova frente, o número de membros da iniciativa triplicou e, atualmente, soma 12 integrantes, entre biólogos, fotógrafos de natureza e membros das comunidades locais, dos quais a maior parte são mulheres.

Para a bióloga, o País vive a maior crise ambiental da história e, por isso, as mulheres precisam estar no centro da tomada de decisões, atuando, local e globalmente, para a conservação de recursos, biomas e espécies.

“Gostamos de pensar que a Chalana, fundada e liderada por mulheres, é um ensaio deste mundo que queremos. E temos orgulho de ver o quanto já conseguimos realizar a partir da união com outras mulheres de tantas outras organizações, apesar do pouco tempo de existência e mesmo com orçamento tão apertado”, enfatizou Luciana.