Fim da Espera: ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE IMPERATRIZ ENTRA NA FASE FINAL

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Municipal de Obra, finaliza nesta semana mais uma etapa de trabalhos de pavimentação asfáltica, desta vez no bairro Parque Imperatriz.

Nesta segunda-feira (22), as equipes trabalham na Rua Coaraci, já finalizando o serviço. Moacir Moreira, morador do bairro, agradeceu o Prefeito Chico Brasileiro pelas melhorias feitas. “O prefeito veio até o bairro, conversou e prometeu asfalto para os moradores, e cumpriu. Agradeço pela atenção, vai melhorar muito a situação de todos que moram aqui na região”.

Os serviços, executados pelas equipes da Usina Municipal de Asfalto, contemplaram nove vias: Avenida Dr. Moacir Azambuja; ruas Eldorado, Arapiça, Consuelo, Brazopólis, Luz Marina, Engenho Novo, Coaraci; e Travessa Barracão.

O prefeito Chico Brasileiro reforça que o executivo está trabalhando para atender toda a cidade, que possui inúmeras demandas represadas de pavimentação. “O asfalto representa a valorização dos bairros, dos imóveis, trazendo mais desenvolvimento e bem-estar para a nossa população e para aqueles que visitam Foz do Iguaçu”, disse o prefeito.

“Nossas equipes estão trabalhando muito para atender todas as demandas que chegam à secretaria. São inúmeras, então pedimos que a população tenha paciência, mas o objetivo é chegar a 100% dos bairros da cidade”, afirmou o secretário municipal de Obras, Cezar Furlan.

As obras no Parque Imperatriz devem ser finalizadas nesta semana. Os pontos onde os trabalhos acontecem estão sinalizados, para orientar os motoristas e pedestres que transitam pela região.

Programa de pavimentação

Os trabalhos no Parque Imperatriz fazem parte do maior programa de pavimentação asfáltica da história de Foz do Iguaçu, iniciado em 2017. Desde então, mais de 400 km de asfaltamento já foram executados, em todas as regiões da cidade, incluindo a área rural.

Além de atender a demandas de décadas dos moradores dos bairros, a iniciativa também executa o recape nas vias de maior tráfego, para garantir que Foz tenha boas condições de mobilidade urbana e maior segurança no trânsito.