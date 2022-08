Oportunidade: FOZTRANS REALIZA LEILÃO DE VEÍCULOS NO DIA 1º DE SETEMBRO

O Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans promove um leilão de veículos no dia 1º de setembro, a partir das 8h30, na sede do Sest/Senat, no Parque Presidente II.

Serão aproximadamente 270 veículos, sendo 36 veículos para circulação (10 carros e 26 motos), 234 veículos para sucata, sendo 128 nacionais (89 carros e 39 motos) e 105 estrangeiros (105 motos) e 01 caçamba de entulho.

Os lances variam de R$500,00 a R$ 12.000,00 para os veículos para circulação e de R$ 200,00 a R$ 6.500,00 para sucatas.

“É uma oportunidade de adquirir um veículo ou moto, que pode sair em um valor muito menor do que no mercado. Ou mesmo de mecânicas e comércios que trabalham com as peças obter a sucata para uso”, afirma o diretor superintendente do Foztrans, Licério Santos.

Os veículos a serem leiloados estarão disponíveis para a visitação pública dos interessados no Pátio Velsis, com sede à Av. Mercúrio, nº 1320 (antigo nº 375) – bairro Três Fronteiras, entres os dias 29 a 31 de agosto de 2022, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h.