Para Todos: SALAS VIP EM AEROPORTOS NÃO SÃO APENAS PARA RICOS E CELEBRIDADES, GARANTE EMPRESA

A demanda reprimida pós pandemia do Covid-19, somada à crise econômica que muitas companhias aéreas sofrem em decorrência da pandemia, tem gerado um colapso na malha aérea mundial. Só na última semana, na Europa, foi noticiado um atraso de mais de 40% dos voos. Em Portugal, um brasileiro deu diversas entrevistas afirmando que estava há mais de seis dias em um aeroporto por conta do cancelamento sucessivo dos seus vôos.

Nos EUA, por exemplo, em um único dia cerca de 1.500 vôos foram cancelados, dentre eles centenas tinham como destino o Brasil, e como resultado dos atrasos e cancelamentos milhares de passageiros ficaram vagando pelos aeroportos sem uma solução plausível por parte das companhias aéreas.

No Brasil, todos os dias pelo menos um voo doméstico é cancelado em cada aeroporto e os atrasos chegam a mais de 10 horas, podendo até sofrer alterações de datas.

Em julho, época de férias, a situação se agravou ainda mais e o cenário de famílias inteiras sem alternativas, vagando pelos aeroportos com crianças pequenas, se tornou uma cena corriqueira e com o retorno das férias que se concentram na última semana de julho e primeira semana de agosto, o problema se agravou ainda mais.

Se por um lado, a solução de todo esse caos nos vôos por todo mundo não parece estar próxima, é possível, ao menos, ter um pouco de conforto durante à espera, tendo acesso a comida e bebidas, espaços confortáveis de entretenimento ou para colocar o trabalho em dia, e até de descanso, tudo isso nas diversas salas VIP que ocupam grande parte dos aeroportos do mundo.

Com o objetivo de incrementar ainda mais os espaços e torná-los mais atrativos, principalmente para extravasar o stress que o colapso dos aeroportos está causando em tantos passageiros, a Collinson está lançando novas parcerias, como por exemplo, no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que vai ganhar um espaço de Spa completo implementado pela Singu. Já o aeroporto de Viracopos, em Campinas – SP, receberá um espaço Siesta Box, que são cabines com camas para colocar o sono em dia, enquanto o embarque não chega.

Não só para ricos

Mas quem pensa que só os ricos e famosos podem ter acesso a esses espaços se engana, pois qualquer pessoa pode ter acesso a essas salas por meio dos programas LoungeKey e Priority Pass específicos de bancos e cartões de crédito ou também diretamente no website da Priority Pass, www.prioritypass.com .“É importante que as pessoas saibam como acessar as nossas salas VIP Lounge Key e Priority Pass (o programa de membros da companhia) possibilita acesso de usuários de cartão de crédito a mais de mil salas VIP em aeroportos espalhados pelo mundo e, a verdade, é que estimamos que apenas 70% dos clientes de cartão de crédito, como Visa e MasterCard, conhece os benefícios e facilidades que possuem com seus cartões. E para quem não tem esse benefício ou não possui vantagens adequadas à necessidade do passageiro,a PriorityPass é uma excelente opção, uma vez que a pessoa pode contratar por viagem o acesso a diversas salas e serviços em aeroporto”, comenta Henrique Donnabella, General Manager Collinson.

Um exemplo desses benefícios da Priority Pass, comentado pelo Henrique, fica em Doha no Catar, onde os viajantes podem aguardar os voos dormindo em camas sleep ‘n Flay. Em outros aeroportos, o usuário tem direito à salas de game, massagens relaxantes e até banhos. Aqui no Brasil, por exemplo, são vários os restaurantes que funcionam 24h com cardápios assinados por chefes renomados, que usam as nossas salas VIP como centros de experiências diferenciadas para os viajantes no local.

As plataformas da Priority Pass (www.prioritypass.com) e Lounge Key (www.loungekey.com.br) fornecem explicações minuciosas a respeito do direito e forma de uso das salas VIP e serviços em suas redes, basta que o cliente acesse aos sites, ou entre em contato direto com as marcas, agora que nenhum voo é dado como certo, é uma enorme vantagem e conveniência.