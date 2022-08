União: FOZ DO IGUAÇU E CIDADE DE SALTA, NA ARGENTINA, SERÃO CIDADES-GÊMEAS

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, através da Diretoria de Assuntos Internacionais, está formalizando e estreitando o relacionamento com a cidade de Salta, na Argentina. A lei que autoriza o prefeito Chico Brasileiro a declarar a irmanação das cidades foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (22).

As tratativas iniciaram em 2007, quando o prefeito, na época ocupando o cargo de vice-prefeito de Foz do Iguaçu, visitou a cidade de Salta, na Argentina, para iniciar a proposta de irmanação entre Foz e o município argentino.

Em 2022, por meio da Diretoria de Assuntos Internacionais de Foz, o relacionamento será firmado. De acordo com o diretor de Assuntos Internacionais, Jihad Abu Ali, estreitar os laços com Salta será muito importante para a promoção cultural e turística dos dois municípios.

“Estamos em contato com autoridades da província e da cidade de Salta. O prefeito Chico Brasileiro já teve a iniciativa de solicitar, junto ao legislativo, a autorização para declarar a irmanação entre as duas cidades.O decreto foi aprovado pela Câmara Municipal”, afirmou Jihad.

De acordo com ele, a próxima ação é organizar um ato oficial para realizar a formalização. “É essencial esta aproximação para o turismo dos dois municípios. Vamos comunicar o Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores brasileiro e autoridades do lado argentino, atualizando esta nova relação”.

Com isso, a Diretoria de Assuntos Internacionais elaborou uma minuta para efetuar a Lei de Irmanação de Foz do Iguaçu com Salta, da Intenção para Intercâmbio Turístico, Cultural, Esportivo e Cooperação entre as cidades, além de enviar o decreto nº 0765, que firma a irmandade com Foz.

Sobre cidades-gêmeas

O irmanamento de cidades é um conceito que tem como objetivo criar laços e mecanismos protocolares, principalmente a nível cultural e econômico, através dos quais cidades ou comunidades de áreas geográficas ou políticas distintas estabelecem relações de cooperação.

Geralmente, as cidades têm características semelhantes ou pontos de referências históricas comuns. São acordos de cooperação mútua entre cidades e/ou regiões orientados a promover ações e projetos nas áreas de gestão urbana como cultura, desenvolvimento econômico local, serviços públicos e políticas sociais. Estes acordos levam ao estabelecimento e intercâmbio cultural, ensino e políticas empresariais, entre outras atividades.

O secretário de Turismo e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu, Paulo Angeli, ressalta a importância do acordo que vai transformar as duas cidades-irmãs. “Isso abre uma gama de oportunidades, principalmente na criação de produtos turísticos e também de marketing dos dois países. Salta é uma cidade turística de grande relevância na Argentina, tenho certeza absoluta que esta parceria vai beneficiar Foz, além de contribuir com o turismo do outro lado da fronteira”.

Enquanto instrumentos diplomáticos, os convênios com as cidades-irmãs podem propiciar troca de conhecimento sobre políticas públicas e projetos em diversas áreas, tais como programas de saúde, políticas culturais, além de outras possíveis trocas relativas aos interesses das cidades. Também representam a base formal para eventuais acordos e programas de intercâmbio e desenvolvimento econômico, políticas públicas e atendimento à população.

Sobre a cidade de Salta

A cidade de Salta, localizada no Noroeste da Argentina, é capital da província homônima, tendo 439 anos de fundação e sendo conhecida pela riqueza cultural e histórica do município e da região. Assim, a cooperação com Salta poderá incrementar as relações econômicas, sociais e culturais de Foz do Iguaçu e em especial o setor turístico, uma vez que ambas cidades e regiões onde se localizam possuem características semelhantes por estarem em áreas metropolitanas e de grande importância histórica.

A cultura indígena também está fortemente presente no imaginário e nas relações sociais de ambas as cidades. Salta desenvolve um importante trabalho de pesquisa sobre os incas na região, incentivando o turismo cultural, o que pode contribuir para ampliar o rol de atividades turísticas em Foz do Iguaçu.