Variabilidade: SITE FOZ DO IGUAÇU, DESTINO DO MUNDO, ESTÁ DISPONÍVEL EM CINCO IDIOMAS

O site Foz do Iguaçu, Destino do Mundo, está disponível agora em cinco diferentes idiomas – inglês, espanhol, francês, russo e o chinês tradicional (o mandarim). A página, dedicada a mostrar as ações da Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, traz informações sobre os atrativos turísticos, rede hoteleira, gastronomia e entretenimento do Destino Iguaçu.

O novo serviço quer facilitar e ampliar o acesso às informações sobre as belezas naturais e os atrativos turísticos de Foz do Iguaçu, que povoam o imaginário daquelas pessoas que planejam viagens a turismo e lazer. “Nos últimos meses, com menos restrições da pandemia covid-19, temos recebido boa proporção de visitantes brasileiros”, diz o prefeito Chico Brasileiro.

“A partir de agora, vamos trabalhar para trazer de volta os estrangeiros no nível pré-pandemia”, completou o prefeito. De janeiro a julho, quase 750 mil turistas ingressaram nas Cataratas do Iguaçu, principal termômetro do turismo na Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

No último mês, foram 183 mil acessos ao Parque Nacional do Iguaçu, 81% dos mais de 225 mil que foram ao atrativo no mesmo período em 2019, ano anterior a pandemia e que registrou o recorde de visitação em Foz do Iguaçu, com mais de dois milhões de turistas.

No último mês, a unidade de conservação recebeu visitantes de 81 diferentes nacionalidades, “o que indica que nossos atrativos estão novamente no radar dos turistas estrangeiros”, comentou o secretário Paulo Angeli (Turismo e Projetos Estratégicos).

Os maiores emissores de visitantes foram Argentina, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, França, Alemanha, Espanha, Colômbia e México. A performance captada nos acessos às Cataratas do Iguaçu reflete no índice de busca do Foz do Iguaçu, Destino do Mundo.

Busca mundial

Nos últimos oito meses, o site recebeu visitantes de mais de 50 países. O maior número de visitantes estrangeiros da página é do Paraguai, seguido de buscas com origens nos Estados Unidos, Argentina, Cazaquistão, Seychelles, Colômbia, China, Irlanda, Portugal, França, Espanha, Rússia, México e Peru.

De acordo com o Departamento de Informática da Prefeitura, a tradução das informações para os idiomas estrangeiros é feira de maneira automática. “Conforme o idioma do navegador do visitante do site, ou selecionando a bandeira do idioma correspondente”, ressaltou Paulo Angeli.

Por enquanto, a função está disponível apenas para os acessos feitos a partir do computador. No entanto, os ajustes são contínuos e continuarão sendo feitos até alcançar as melhorias necessárias. “Qualquer sugestão ou dúvida a equipe da Secretaria de Turismo está à disposição”, conclui o secretário.

Para acessar a página da Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu, o endereço é www.destino.foz.br.