Agressão: DOIS JUDEUS IDOSOS SÃO ATACADOS COM PÓ DE EXTINTOR DE INCÊNDIO EM NY

O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD, na sigla em Inglês) está procurando vários suspeitos depois que dois homens judeus foram pulverizados com extintores de incêndio em incidentes separados, segundo a polícia na terça-feira (23).

Os incidentes estão sendo investigados como parte de um padrão de agressão por crimes de ódio, disse a polícia, e a Força-Tarefa de Crimes de Ódio do NYPD está investigando.

Um grupo de pessoas supostamente se aproximou de um homem de 72 anos e o pulverizou com um extintor de incêndio na manhã de domingo (21) no bairro de Williamsburg, no Brooklyn, de acordo com o NYPD.

O vídeo mostra alguém se aproximando do homem por trás e pulverizando-o com o extintor de incêndio. A pessoa para de pulverizar, corre para a rua e depois parece tentar seguir o homem para pulverizá-lo novamente antes de fugir cerca de 10 segundos depois.

A polícia disse que nenhuma palavra foi trocada antes do incidente e os suspeitos fugiram imediatamente. A vítima não ficou ferida.

“Um cara correu atrás de mim e começou a pulverizar”, disse a vítima, que não foi identificada, em entrevista à afiliada da CNN WCBS. “Eu tentei andar o mais rápido que posso.”

O vídeo da câmera de vigilância mostra alguém com um extintor de incêndio caminhando em direção ao homem e pulverizando-o duas vezes por vários segundos.

Ao mesmo tempo e cerca de 10 minutos a pé do primeiro incidente, segundo a polícia, um grupo de pessoas teria abordado um homem de 66 anos. Uma pessoa pulverizou o homem com um extintor de incêndio e o esmurrou, conforme relatou a polícia.

O grupo fugiu após o incidente e a vítima recusou atendimento médico no local.

Não houve prisões em nenhum dos incidentes, disse a polícia.

O estado de Nova York lidera o país em incidentes antissemitas, com pelo menos 416 casos relatados em 2021, incluindo 51 agressões – o número mais alto já registrado pela Liga Antidifamação (ADL, na sigla em Inglês) em Nova York. Houve 12 agressões relatadas em 2020, disse a ADL em uma auditoria na semana passada.

Um total de 2.717 incidentes antissemitas foram relatados no ano passado em todo o país – um aumento de 34% em comparação com 2.026 em 2020, de acordo com a ADL.

A Liga acompanha esses incidentes desde 1979 – e seus relatórios anteriores descobriram que o antissemitismo na América está em ascensão há anos.

Os ataques nos EUA no ano passado incluíram o de um homem judeu na cidade de Nova York que foi espancado e chutado enquanto insultos antissemitas foram desferidos contra ele, que estava a caminho de uma manifestação pró-Israel na Times Square em 20 de maio.