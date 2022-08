Economia: PRÉVIA DA INFLAÇÃO REGISTRA QUEDA DE 0,73%, MENOR TAXA DA SÉRIE HISTÓRICA

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação, registrou um queda de 0,73% em agosto deste ano, sendo a menor taxa da série histórica, iniciada em novembro de 1991. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 24. Em julho, o índice havia registrado uma alta de 0,13%. Em agosto de 2021, a taxa registrou um aumento de 0,89%. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA-15 acumula alta de 9,6%, abaixo dos 11,39% registrado nos 12 meses anteriores. Com isso, a inflação chegou à menor taxa acumulada desde agosto de 2021, quando atingiu 9,3%. Em 2022, o IPCA acumula alta de 5,02%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, seis registraram variações positivos, com destaque para o setor de transportes, que registrou queda de 5,24%, contribuindo para a diminuição de -1,15 ponto percentual no índice por mês. A queda no grupo foi movida pela diminuição do preço nos combustíveis.

Confira as variações de cada grupo:

Alimentação e bebidas: 1,12%

Despesas Pessoais: 0,81%

Saúde e Cuidados Pessoais: 0,81%

Vestuário: 0,76%

Educação: 0,61%

Artigos de residência: 0,08%

Comunicação: -0,30%

Habitação: -0,37%

Transportes: -5,24%