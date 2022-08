Eleições: BOLSONARO LIDERA EM SANTA CATARINA COM 50% DAS INTENÇÕES DE VOTOS, DIZ IPEC; LULA TEM 25%

O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL), lidera as intenções de votos entre os eleitores de Santa Catarina. É o que mostra a mais recente pesquisa do Ipec (antigo Ibope), divulgada nesta quarta-feira, 24. No Estado, o atual chefe do Executivo tem 50% de apoio dos eleitores para um governo de continuidade, o que representa 25 pontos percentuais de vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que somaria 25% de votos, se as eleições.

Em terceiro lugar, Ciro Gomes (PDT) pontua 6%, estando tecnicamente empatado com Simone Tebet (MDB), que tem 3%. Ainda no rol de presidenciáveis, Felipe d’Avila (Novo), Pablo Marçal (PROS), Sofia Manzano (PCB) e Vera (PSTU) pontuaram 1%, enquanto Léo Péricles (UP), Roberto Jefferson (PTB) e Soraya Thronicke (União Brasil) não pontuaram.

Brancos e nulos representam 5% e indecisos 7%. Se esse cenário local se repetisse em âmbito nacional, a reeleição do presidente poderia acontecer no primeiro turno, marcado para acontecer em 2 de outubro. No entanto, o cenário vantajoso de Bolsonaro está longe de ser hegemônico no país. Considerando o levantamento nacional do Ipec, a vantagem é do ex-presidente Lula, que protagoniza a escolha de 44% dos entrevistados, contra 32% de Bolsonaro, segundo pesquisa de 15 de agosto. O levantamento desta quarta, 24, ouviu 800 pessoas entre os dias 20 e 23 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.