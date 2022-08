Foz do Iguaçu: CENTRAL DO EMPREENDEDOR REALIZA OFICINA SOBRE MARKETING DIGITAL

A Central do Empreendedor de Foz do Iguaçu, em parceria com o Sebrae-PR, vai realizar nesta quarta-feira (24) a oficina “Sua empresa + Digital”. A formação faz parte do “Trilha da Mulher”, uma série de oito encontros presenciais exclusivos para mulheres empreendedoras. Este é o sexto encontro da Trilha, as capacitações vão até dia 14 de setembro.

“O marketing digital permite à empreendedora conectar-se com as necessidades e interesse do público-alvo, um grande aliado na divulgação de produtos e serviços. O uso adequado das ferramentas digitais do marketing pode auxiliar na maior visibilidade dessas empresas”, disse Salete Horst, secretária da Fazenda.

A oficina será ministrada pelo consultor do Sebrae, Nereu Matiello. Nela serão apresentadas as principais ferramentas utilizadas no marketing digital e dicas de como obter melhores resultados com a aplicação deste método. “O objetivo dessa capacitação é mostrar às empreendedoras que é possível utilizar essas ferramentas de forma inteligente, a um baixo custo, para alavancar suas vendas, produtividade e posicionamento empresarial”, afirma Matiello.

Trilha da Mulher

A Trilha da Mulher é uma parceria entre a Central do Empreendedor e o Sebrae. O projeto propõe auxiliar mulheres que desejam conhecer mais sobre inteligência emocional, comportamento empreendedor, marketing digital, gestão de pessoas, desafios da liderança, negociação, metas, planejamento, entre outros. Ao todo, serão oito encontros, dois meses de conteúdo, com encontros presenciais todas as quartas-feiras, às 19h, na Central do Empreendedor, rua Padre Montoya, 490, Centro de Foz do Iguaçu.

O evento é totalmente gratuito. Interessadas podem se inscrever pelo WhatsApp (45) 98423-3148. As participantes receberão certificado ao final da capacitação.