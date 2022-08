Resposta: MARINHA ALEGA “EQUÍVOCO” E INFORMA QUE NÃO FARÁ EXERCÍCIO DE TIRO EM ROTA DE BALEIAS EM PERNAMBUCO

Alunos de 30 delegações paranaenses da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) estão em Foz do Iguaçu para a 22ª edição das Olimpíadas Especiais. A abertura do evento foi na noite desta terça-feira (23), com acendimento da pira olímpica, apresentações artísticas e muita animação dos 1.200 atletas que participam da competição.

Serão cinco dias de jogos em 11 modalidades esportivas, como futebol, capoeira e ginástica. A etapa em Foz do Iguaçu também classifica 120 atletas para a olimpíada nacional, que acontece em Aracaju (SE) em dezembro deste ano. O evento tem apoio da Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

“É uma alegria imensa recebê-los em nossa cidade. Tenho certeza de que será um encontro memorável que vai marcar a vida de vocês, porque Foz do Iguaçu é a cidade de Naipi, de Tarobá, das Cataratas, da Itaipu, mas, principalmente, de uma população que sabe acolher e receber bem o próximo”, afirmou o prefeito Chico Brasileiro durante a abertura das Olimpíadas, no Ginásio Costa Cavalcante.

Os personagens Naipi e Tarobá, casal de índios da Lenda das Cataratas do Iguaçu, animaram os alunos das Apaes e o público que prestigiou a abertura da competição. “Sintam-se em casa. Se divirtam. Joguem. Brinquem e vivam a vida com muito amor. Desejo um excelente evento para vocês”, complementou o prefeito.

“Sintam-se acolhidos e saibam que vocês já são vencedores. Parabéns aos familiares, professores e a cada ente que colaborou para este momento”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Antonio Sapia.

“Muitas mãos”

O superintendente geral do Esporte do Paraná, Helio Wirbiski, comentou sobre a alegria dos alunos em participar da competição. “É muito motivador ver a força de vontade de cada um que está aqui. Queremos abraçar para fazer isso (o evento) de forma oficial e poder cada dia mais aprender com eles”.

“É muita alegria estarmos aqui reunidos. Agradecemos, de coração, à APAE de Foz por esse trabalho desempenhado e à cidade pela receptividade”, disse Alexandre Botareli, presidente da Federação das APAEs do Paraná”. “E desejamos que vocês façam aquilo que vão fazer naturalmente, que é dar o máximo de si. Vão ganhar, vão perder, mas farão tudo com muito amor, o que é uma característica dos alunos atendidos”.

“Quero agradecer ao prefeito e ao secretário Toninho Sapia pelo empenho e pela parceria da Secretaria de Esporte e Lazer, por cuidar da parte técnica dos jogos. Foi muito trabalho, mas estamos aqui hoje para realizar um sonho”, destacou o presidente da APAE Foz do Iguaçu, Leonardo Lugon.

“Este é um evento organizado por muitas mãos e que o que nos une é fazer o bem, fazer o melhor para todos, principalmente para essas pessoas que são especiais”, disse Lugon.

Também prestigiaram a abertura do evento o presidente da Câmara Municipal, Ney Patrício; a vereadora Anice Gazzaoui e a secretária municipal de Educação, Maria Justina da Silva.