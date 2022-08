Sustentável: 7 DICAS PARA APROVEITAR MELHOR UMA VIAGEM DE CARRO ELÉTRICO

A mobilidade elétrica é um tema que vem ganhando bastante destaque nos últimos anos, principalmente após as metas do Acordo de Paris para conter o aumento do aquecimento global; da pandemia da Covid-19, que acelerou uma nova reflexão a respeito do consumo mais consciente; e da proibição de fabricação veículos combustão interna após 2035 na Europa.

No entanto, apesar desse avanço, a infraestrutura para carros elétricos ainda é um dos maiores desafios para os consumidores no Brasil, especialmente no que se refere às estações de recarga.

O cenário da eletromobilidade no País, apesar de estar longe do ideal, evoluiu muito com o crescimento da compra de carros elétricos. No acumulado até julho de 2022, as vendas de veículos eletrificados foram de 23.033 unidades, um crescimento de 31% na comparação com os 17.524 dos sete primeiros meses de 2021, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

De acordo com a entidade, o segmento de eletrificados atingiu o marco histórico de 100 mil unidades emplacadas no país em julho deste ano.

Para proporcionar uma melhor experiência de viagem ao consumidor, Ana Kira, Head de Eletromobilidade da Raízen, empresa licenciada da marca Shell e responsável pelo lançamento do programa de eletromobilidade Shell Recharge no Brasil, elencou sete dicas para os proprietários de carros elétricos considerarem antes do seu próximo trajeto de longa distância. Confira:

1. Inicie a viagem com bateria completa: ao sair de casa, comece com a bateria cheia, para utilizar ao máximo a autonomia do veículo e evitar paradas.

2. Planeje sua rota: programar sua viagem com antecedência pode te dar maior tranquilidade no momento de recarga e te ajudar a economizar tempo quando estiver na estrada. Ao escolher uma rota com estações de recarga rápida, você terá maior tranquilidade em seguir ao destino com confiança, segurança e com uma ótima experiência, pois em até 35 minutos seu carro estará carregado. Nos finais de semana, a probabilidade de encontrar mais tempo de espera nas estações de carregamento é significativamente maior. Para não correr o risco de enfrentar longas filas, consulte a disponibilidade dos carregadores da região no aplicativo Tupinambá e faça sua reserva.

3. Aplicativo Tupinambá: o app desenvolvido pela startup Tupinambá Energia reúne mais de mil pontos de recarga mapeados em todo o País, além de permitir a visualização dos carregadores disponíveis nas estações em tempo real, fazer a reserva do ponto de carregamento e realizar o pagamento da recarga pela própria plataforma. Certifique-se de baixar o app antes de sair de casa e preencher seus dados com antecedência, cadastrando um cartão de crédito para pagamento. Isso vai poupar tempo quando estiver nas estações mapeadas ou nos eletropostos contemplados com a solução de recarga rápida Shell Recharge.

4. Considere tempo e alcance: sempre entenda o quanto você realmente precisa carregar para chegar ao seu destino de abastecimento para evitar problemas.

5. Recarregue de forma eficiente: a não ser que o seu trajeto exija, tente parar de carregar seu veículo em 80 %, pois os carros elétricos carregam significativamente mais devagar após essa porcentagem. Para se ter uma ideia, a carga de 80% a 100% pode levar a mesma quantidade de tempo do que de 20% a 80%, por exemplo. Além disso, é recomendado que a bateria sempre esteja entre os 20% e 80% para ter uma melhor vida útil. Busque não carregar completamente a bateria nem deixar a bateria chegar ao fim, alguns veículos já possuem essa configuração em seu computador de bordo.

Uma excelente opção para recarga rápida são as estações Shell Recharge, desenvolvidas pela Raízen. Com carregadores de 50kW e 150kW, elas podem abastecer veículos elétricos em até 35 minutos, com energia de fonte renovável certificada, garantindo ainda mais sustentabilidade. O programa já conta com um eletroposto em operação no bairro do Limão, na Zona Norte de São Paulo, e em breve terá mais estações disponíveis nos postos Shell da região Sudeste do País, ampliando a infraestrutura de recarga elétrica e oferecendo maior comodidade para os motoristas, que além de desfrutar do serviço de carregamento rápido, ainda podem utilizar o tempo de espera da recarga em uma Shell Select, loja de conveniência dos postos Shell que oferece um mix de produtos para uma necessidade imediata e de indulgência.

6. O que fazer se todos os carregadores estiverem ocupados: atualmente há mais veículos elétricos nas estradas e durante as férias essa grande demanda pode levar a tempos de espera mais longos nas estações. Por isso, para uma volta mais rápida à estrada é importante não bloquear o trânsito enquanto espera a liberação do carregador e reconsiderar que nem todo veículo elétrico pode usar o potencial total de carregamento de alta potência. Então, se esse é o caso do seu carro, considere usar um carregador nas proximidades ou acompanhe a disponibilidade das estações pelo app Tupinambá.

7. Ligue para confirmar se o local de destino possui uma estação de conveniência ou uma tomada disponível e leve seu cabo de carregamento: parte do planejamento envolve saber se há uma estação ou tomada convencional disponível para recarregar o seu veículo. Antes de iniciar a viagem, ligue para o hotel, pousada ou casa onde irá se hospedar e pergunte. Também tenha sempre no seu veículo um cabo Tipo 2, para agilizar o processo. Se você sentiu a falta da infraestrutura de recarga, aproveite e sugira ao local que instale uma estação da Tupinambá para melhor receber suas visitas ou clientes. A Tupinambá possui soluções de recarga para residências, prédios comerciais, restaurantes, hotéis e outros locais de conveniência.