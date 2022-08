Ação Social: CRIANÇAS IGUAÇUENSES RECEBEM ATENDIMENTO MÉDICO GRATUITO NA VILA SERTÕES

Não são apenas as equipes e pilotos que estão movimentando a Vila Sertões, em Foz do Iguaçu. Na quarta-feira (24), a startup social SAS Brasil iniciou os atendimentos médicos para dezenas de crianças iguaçuenses, que, além de consultas, também puderam brincar.

O público atendido foi previamente selecionado em parceria com a Secretaria de Saúde de Foz, que incluiu crianças que estavam na fila de atendimento do SUS para especialidades médicas.

Ellen Regina, mãe do Mateus Henrique, 8 anos, trouxe o filho para a consulta com o oftalmologista. O atendimento foi completo, com exames iniciais, avaliação pelo especialista e até mesmo a receita para o pedido dos óculos.

“Nós já tínhamos um encaminhamento para o Mateus passar por essa consulta, por isso foi muito bom poder vir até aqui e fazer tudo o que era necessário. Em nossa família temos alguns problemas hereditários de visão, então quanto antes fizermos esse tratamento com ele, melhor vai ser”, contou a mãe.

Os trabalhos terminam nesta quarta-feira (25), às 16h. São oferecidos atendimentos nas áreas de Oftalmologia, Nutrição, Saúde Mental e Odontologia. A ONG Risoterapia também foi uma das parceiras e encaminhou 200 crianças para a ação.

Marcos Vinicius, 11 anos, também pôde ter a visão avaliada por um profissional e ainda se consultar com um dentista. A mãe, Suzane Basques, fez questão de aproveitar a oportunidade.

“Não é sempre que temos essa chance de ir a uma consulta ou de levar as crianças para uma avaliação de rotina. Fiquei muito feliz quando disseram que está tudo bem com ele”, celebrou.

“Não são apenas atendimentos simples, mas procedimentos completos e que vão ser muito importantes para o município. Agradecemos por toda a disponibilidade e pela marca que deixarão em Foz”, frisou a secretária de Saúde, Jaqueline Tontini.

Ação social

Os atendimentos da SAS Brasil são realizados por aproximadamente 200 voluntários, entre estudantes, profissionais de saúde e de outras áreas de atuação, focados na ação social do Rally dos Sertões.

“Estamos há dez anos com a equipe do Rally dos Sertões, sempre levando essa saúde especializada para as cidades. Foz é um diferencial para nós, pois é a cidade que vai abrigar a abertura e merecia esse trabalho”, pontuou Mariana Cavichiolo, coordenadora operacional de Saúde da SAS Brasil.

A estrutura montada para acompanhar o trajeto e realizar os atendimentos consiste em carretas equipadas com consultórios especializados para procedimentos clínicos, odontológicos e cirurgias, além de Unidades Móveis de Saúde.