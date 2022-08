Ecologia: FOZ DO IGUAÇU TERÁ NOVA UNIDADE PARA PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS INERTES

Foz do Iguaçu terá uma nova área para o processamento e tratamento de resíduos inertes. Na última quarta-feira, 24, foi definida a empresa vencedora da concessão e que fará a operacionalização do Centro de Recebimento, Triagem, Transbordo de Resíduos da Construção Civil, Volumosos, Poda e Corte de Árvores (CRTTR).

A estrutura, com aproximadamente 23 mil m², fica localizada ao lado do atual Aterro Sanitário de Foz do Iguaçu, na região norte do município. Todo o processo de contratação foi realizado por meio da modalidade concorrência pública.

O CRTTR será constituído por barracão coberto, máquinas, equipamentos para triagem dos resíduos e processamento para produção de agregados reciclados, que poderão ser revendidos.

Conforme explica Jorge Pegoraro, presidente da comissão especial de licitação, o trabalho será realizado dentro dos parâmetros ambientais obrigatórios. O centro contribuirá para solucionar uma importante demanda relacionada à gestão de resíduos em Foz.

“A área do aterro sanitário que recebe os resíduos inertes está com pouco espaço para novos materiais, além do tempo de vida útil quase chegando ao fim. O CRTTR chega em um momento de urgência, designando os materiais para outro local, operado pela iniciativa privada e que também virá a gerar lucros para o município”, disse Pegoraro.