Paraná: VIATURA DA PM CAPOTA DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL NA BR-277

Dois policiais militares ficaram feridos em um acidente nesta quarta-feira, 24 de agosto, na BR-277, em Palmeira. A viatura em que estavam capotou durante uma perseguição policial a um suspeito de roubo de um carro, segundo as informações da Policia Rodoviária Federal (PRF).

No acidente o motorista perdeu o controle da direção do veículo. O carro tombou na faixa contrária, sobre a vegetação da via. Os militares tiveram ferimentos leves e foram levados para um hospital da cidade.

O veículo roubado envolvido na fuga foi encontrado abandonado na rodovia mais adiante.