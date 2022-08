Ecologia: FAO ABRE CONCURSO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SISTEMAS ALIMENTARES

Estão abertas as inscrições para o concurso regional da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), “Soluções tecnológicas de baixo custo e/ou baseadas em recursos locais” para melhorar a sustentabilidade dos sistemas alimentares.

O objetivo é promover a troca de conhecimentos e experiências entre diferentes atores dos sistemas agroalimentares da América Latina e do Caribe.

As experiências inscritas no concurso também farão parte de uma rede de colaboradores que irá possibilitar um trabalho coletivo de atualização periódica do “Banco de soluções tecnológicas de baixo custo e/ou com base em recursos locais”, uma iniciativa do Grupo de Trabalho Temático 3 da Plataforma de Ação Climática na Agricultura da América Latina e do Caribe (Placa).

Podem se inscrever no concurso, produtores que gerenciam sistemas agroalimentares; profissionais, técnicos, assessores e extensionistas que trabalham diretamente com os produtores; pesquisadores de Universidades; educadores de escolas secundárias técnicas profissionalizantes e escolas rurais; entre outros atores. Os interessados precisam fazer sua inscrição no formulário online até o dia 9 de setembro.

Serão selecionadas as cinco propostas com maior pontuação, que serão premiadas em um evento paralelo no âmbito da 13ª Reunião Anual do Fórum Global de Serviços de Consultoria Rural (GFRAS), que acontece em Santiago, no Chile, entre os dias 24 e 27 de outubro de 2022.

Os vencedores receberão, além de um certificado de reconhecimento, bolsas de estudo para a realização de cursos ou especializações em temas relacionados à agricultura e mudanças climáticas.